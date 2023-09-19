研究人员从已灭绝的塔斯马尼亚虎中提取RNA

科学家首次成功从灭绝物种中提取RNA。 袋狼，也被称为塔斯马尼亚虎，是一种肉食性有袋动物，于 1936 年灭绝。斯德哥尔摩大学和斯德哥尔摩古遗传学中心的一组研究人员成功地从斯德哥尔摩研究所的一个 130 年前的袋狼标本中回收了 RNA。自然历史博物馆。

RNA（核糖核酸）是一种在蛋白质合成中发挥关键作用的分子，并在某些病毒中携带遗传物质。 研究人员能够对袋狼样本的皮肤和骨骼肌组织中的 RNA 进行测序。 这一突破使得科学家能够研究塔斯马尼亚虎细胞在灭绝之前的生物学和新陈代谢。

袋狼在塔斯马尼亚遭到过度捕猎，并被指责杀死牲畜，导致其灭绝。 栖息地的丧失和传入的疾病也导致了它的灭亡。 Colossal Biosciences 最近的反灭绝工作旨在创造袋狼的替代物种并将其重新引入其原始栖息地。 然而，斯德哥尔摩大学团队进行的RNA研究并不是专注于消除灭绝。

从灭绝物种中回收 RNA 的能力为进一步研究开辟了可能性。 科学家或许能够从其他灭绝的动物甚至博物馆藏品中的古代病毒中恢复RNA。 这可以提供对病毒进化的见解，并有助于基因编辑技术、体外受精和遗传数据计算分析的进步。

近年来，古代DNA的研究取得了重大进展，从灭绝物种中回收RNA可能为进一步的发现铺平道路。 随着博物馆中收藏了大量灭绝的生物，从其他物种中提取 RNA 可能很快就会成为现实。

来源：

– Gizmodo：[URL]

– 澳大利亚国家博物馆：[URL]

– 斯德哥尔摩大学：[URL]