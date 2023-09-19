解码已灭绝物种的遗传秘密：塔斯马尼亚虎的 RNA 分析

遗传学家从 130 年前的塔斯马尼亚虎标本中分离和解码 RNA 分子，取得了突破性的发现。 这标志着首次从灭绝的动物中提取RNA。 遗传物质是从瑞典自然历史博物馆收藏的标本中获得的。 该研究结果发表在科学杂志《基因组研究》上，揭示了早已消失的塔斯马尼亚虎的基因如何发挥作用。

塔斯马尼亚虎（或称袋狼）是一种有袋类捕食者，大约在 2,000 年前就消失了，只有塔斯马尼亚的一部分后来因猎杀而灭绝。 该研究的主要作者埃米利奥·马尔莫尔·桑切斯 (Emilio Mármol Sánchez) 表示，虽然重新引入该物种并不是该研究的目标，但对塔斯马尼亚虎的基因组成进行更深入的了解可能有助于复活该动物。

袋狼综合遗传恢复研究实验室负责人安德鲁·帕斯克 (Andrew Pask) 称这项研究具有开创性，因为它表明可以从旧博物馆和古代样本中提取 RNA。 这一发现将增强科学家对灭绝动物生物学的理解，并改善灭绝基因组的重建。

与 DNA 不同，RNA 是 DNA 片段的临时副本，更加脆弱，分解速度很快。 过去，人们认为 RNA 不会随着时间的推移而持久。 然而，2019 年，研究人员对永久冻土中保存的 14,300 岁狼皮肤的 RNA 进行了测序。 目前的研究进一步证实了从灭绝的动物中检索 RNA 的可行性，未来的目标是从更早消失的物种（如猛犸象）中检索 RNA。

研究小组成功对塔斯马尼亚虎标本的皮肤和骨骼肌组织的 RNA 进行了测序，鉴定出了袋狼特异性基因。 这些信息形成了动物的转录组，类似于 DNA 中存储的基因组。 了解 RNA 使科学家能够更全面地了解动物的生物学。 Mármol Sánchez 用城市来比喻，其中每家餐厅都可以访问一本巨大的食谱书 (DNA)，但正是 RNA 使每家餐厅能够创造出独特的菜肴。 通过分析 RNA，科学家可以揭示细胞内复杂的生物学和新陈代谢。

这一破译已灭绝物种遗传秘密的突破，为研究古代 DNA 和了解失传已久的生物的复杂运作方式开辟了新的可能性。

来源：

– CNN – 根据新研究，遗传学家解码了已灭绝的塔斯马尼亚虎的 RNA（来源已删除）

– 基因组研究 – 有袋动物组织中的 RNA 保存：塔斯马尼亚虎的测试案例（来源已删除）