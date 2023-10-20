迄今为止检测到的最强大、最远的快速射电爆发

科学家最近发现了源自宇宙深处的强大能量爆发，称为快速射电爆发（FRB）。 这种特殊的爆发不仅是迄今为止所见过的同类爆发中距离最远的一次，而且威力也令人难以置信。 爆发大约需要八十亿年才到达地球。 在不到一秒的时间里，它释放出的能量相当于太阳30多年来释放的能量。

快速射电爆发是太空中发生的强烈能量爆发，其确切起源仍不清楚。 一些解释包括外星技术或中子星。 然而，这种新发现的爆发似乎来自一小群合并星系，这与当前有关其来源的理论相符。 这次爆发的惊人强度对我们目前对它们如何发射的理解提出了挑战。

探测和研究快速射电爆发的能力对于回答有关宇宙的基本问题具有巨大的潜力。 这些爆发可以帮助确定宇宙的实际重量，这是一项令人费解的调查，迄今为止尚未得出结论。 研究人员认为，宇宙中缺失的物质（占应有物质的一半以上）可能隐藏在星系之间的空间中。 通过感测电离物质，快速射电爆发可以深入了解星系际区域中存在的物质数量。

最近的爆炸最初是使用日本的望远镜发现的，随后使用其他望远镜进行了详细检查。 澳大利亚平方公里阵列探路者（ASKAP）使科学家能够查明爆发的来源。 使用位于智利的欧洲南方天文台（ESO）甚大望远镜（VLT）进行的进一步调查显示，该源星系比迄今为止发现的任何其他快速射电暴源更古老、更遥远，很可能位于一小群合并星系内。

这一突破性的发现记录在《科学》杂志上发表的题为“探测红移 1 宇宙的发光快速射电爆发”的论文中。

资料来源：《科学》，斯威本科技大学