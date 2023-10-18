当我们的太阳死亡时会发生什么？

科学家们一直在研究太阳的命运，试图确定它在最后阶段会是什么样子。 最近的研究表明，太阳最有可能的结果是它将变成一个行星状星云，一个由气体和宇宙尘埃组成的发光气泡。 这是对提出不同结果的早期理论的逆转。

太阳目前的年龄约为 4.6 亿年，预计再过 10 亿年将达到其生命的终点。 在此过程中，它将经历转变，成为一颗红巨星。 恒星的核心将会收缩，而外层将会膨胀，有可能吞没像地球这样的行星。

然而，地球上生命的真正危险来自太阳日益增加的亮度。 随着年龄的增长，太阳每十亿年就会变得更亮约 10%。 亮度的逐渐增加最终将蒸发我们的海洋，使地球无法居住。

在红巨星阶段之后，太阳将缩小成为一颗白矮星，并最终结束其行星状星云的生命。 当一颗垂死的恒星将其气体和尘埃包层喷射到太空中，露出其核心时，就会发生这种情况。 然后核心会在大约 10,000 年的短暂时间内发出明亮的光芒，形成行星状星云。 这些星云非常明亮，从很远的地方就可以看到。

一个国际天文学家小组最近的研究使用计算机模型确定我们的太阳，像大多数其他恒星一样，很可能会变成一颗白矮星，然后变成一个行星状星云。 这解决了观测到的亮度与行星状星云理论模型之间长期存在的冲突。

行星状星云在宇宙中很常见，并且在螺旋星云和猫眼星云等著名例子中都被观察到。 这些星云以行星命名，因为它们在过去通过望远镜看起来很相似。

这项研究为恒星的生命周期和我们对宇宙的理解提供了宝贵的见解。 它还提供了一种测量遥远星系中不同年龄恒星存在的方法。 该研究发表在《自然天文学》杂志上。

来源：

– 发表在《自然天文学》上的研究