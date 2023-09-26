科学家预测未来的超级大陆，但新西兰不会成为其中的一部分

新发布的研究表明，250亿年后，地球陆地将再次形成超级大陆，将七大洲合并成一块巨大的陆地。 预计这片超级大陆将以现代非洲为中心，澳大利亚与亚洲相撞，非洲与欧洲相撞。 南极洲、北美洲和南美洲随后将加入其他地区。 然而，尽管这些大陆交汇在一起，新西兰（也称为奥特亚罗阿）仍将远离澳大利亚海岸。
构造板块的运动（也称为大陆漂移）预计将在未来 250 亿年中将大陆连接在一起。 预计澳大利亚将在大约 25 万年内向北进入东南亚岛链，但由于其在澳大利亚板块上的位置，新西兰预计不会与澳大利亚相遇。 相反，新西兰将继续沿着澳大利亚板块向北移动。
在 75 万年的时间里，新西兰预计将到达赤道，大约在非洲、亚洲、澳大利亚和欧洲汇聚形成超级大陆的同时。 此后，新西兰将以较慢的速度向南移动，最终到达赤道以下纬度 20 至 30 度之间。
然而，新西兰未来的生活预计远非令人愉快。 西部超级大陆的存在将导致北岛和南岛“沐浴在炎热的热带海洋中”，使新西兰无法居住。 超级大陆的形成预计将释放火山活动产生的温室气体，包括二氧化碳，导致全球气温显着升高。
根据计算机模型，50 亿年后，大气中的二氧化碳含量可能比现在增加近 250%。 温室气体增加、太阳能增加以及缺乏冷却海洋的综合作用将使这片超级大陆不适合大多数生命形式生存。 近一半的陆地将变成沙漠，许多地区的气温超过40摄氏度。
虽然这种未来的情景似乎很遥远，但它凸显了气候行动对于保持地球更凉爽、更适宜居住的条件的重要性。 这项研究提醒我们，维持宜人的气候对于今世后代的生存和福祉至关重要。
定义：
– 超级大陆：由多个大陆连接在一起组成的大片陆地。
– 构造运动/大陆漂移：地球构造板块的逐渐运动和碰撞。
– 温室气体：通过吸收红外辐射而导致温室效应的气体，导致地球温度升高。
– 地幔：地壳下方的一层，由于地球的热量而缓慢流动。
来源：
– 布里斯托大学
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