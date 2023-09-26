科学家预测未来的超级大陆，但新西兰不会成为其中的一部分

新发布的研究表明，250亿年后，地球陆地将再次形成超级大陆，将七大洲合并成一块巨大的陆地。 预计这片超级大陆将以现代非洲为中心，澳大利亚与亚洲相撞，非洲与欧洲相撞。 南极洲、北美洲和南美洲随后将加入其他地区。 然而，尽管这些大陆交汇在一起，新西兰（也称为奥特亚罗阿）仍将远离澳大利亚海岸。

构造板块的运动（也称为大陆漂移）预计将在未来 250 亿年中将大陆连接在一起。 预计澳大利亚将在大约 25 万年内向北进入东南亚岛链，但由于其在澳大利亚板块上的位置，新西兰预计不会与澳大利亚相遇。 相反，新西兰将继续沿着澳大利亚板块向北移动。

在 75 万年的时间里，新西兰预计将到达赤道，大约在非洲、亚洲、澳大利亚和欧洲汇聚形成超级大陆的同时。 此后，新西兰将以较慢的速度向南移动，最终到达赤道以下纬度 20 至 30 度之间。

然而，新西兰未来的生活预计远非令人愉快。 西部超级大陆的存在将导致北岛和南岛“沐浴在炎热的热带海洋中”，使新西兰无法居住。 超级大陆的形成预计将释放火山活动产生的温室气体，包括二氧化碳，导致全球气温显着升高。

根据计算机模型，50 亿年后，大气中的二氧化碳含量可能比现在增加近 250%。 温室气体增加、太阳能增加以及缺乏冷却海洋的综合​​作用将使这片超级大陆不适合大多数生命形式生存。 近一半的陆地将变成沙漠，许多地区的气温超过40摄氏度。

虽然这种未来的情景似乎很遥远，但它凸显了气候行动对于保持地球更凉爽、更适宜居住的条件的重要性。 这项研究提醒我们，维持宜人的气候对于今世后代的生存和福祉至关重要。

定义：

– 超级大陆：由多个大陆连接在一起组成的大片陆地。

– 构造运动/大陆漂移：地球构造板块的逐渐运动和碰撞。

– 温室气体：通过吸收红外辐射而导致温室效应的气体，导致地球温度升高。

– 地幔：地壳下方的一层，由于地球的热量而缓慢流动。

来源：

– 布里斯托大学

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