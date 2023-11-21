科学家们集会支持维护雅典国家天文台的自治

雅典国家天文台（NOA）的科学家呼吁公众支持反对最近可能损害该机构自主性和独立性的政府决定。 该决定将国家海洋局的监督权移交给气候危机和民防部，此举引发了科学界的担忧。

NOA 目前在研究与创新总秘书处 (GSRI) 的职权范围内运作，与其他独立研究机构一样，认为它属于发展部。 反对转让的主要论点在于，NOA 的研究人员中只有一小部分拥有为公民保护使命做出贡献所需的专业知识。

这项计划中的举措将在即将提交议会投票的法案中提出，也引起了研究中心和技术机构主席理事会的批评。 这种集体声音反对将 NOA 从国家研究机构网络中“截除”，并担心这一决定将阻碍和破坏其整体功能。

根据 NOA 请愿书，这一转变危及希腊的研究进展，危及该机构获得有竞争力的研究资金和实现科学卓越的前景。 它还表明对监督研究中心的具体运营和管理要求缺乏理解和认识。 管理此类事务所需的专业知识在 GSRI 内得到整合，GSRI 是专门负责这项任务的唯一监管机构。

NOA 成立于 1842 年，是希腊摆脱奥斯曼帝国统治独立后成立的第一个研究机构。 由天文学、天体物理、空间应用和遥感研究所（IAASARS）、环境研究和可持续发展研究所（IERSD）以及专门研究地球内部物理和监测表面变形的地球动力学研究所（GI）组成， NOA 在推进科学探索和理解方面发挥了关键作用。

常见问题解答

为什么 NOA 反对移交监管权？

NOA 反对将监督权移交给气候危机和民防部，因为它认为只有一小部分研究人员拥有与民防相关的专业知识。 他们认为发展部的研究与创新总秘书处（GSRI）更适合监督他们的运作。

还有谁反对政府的决定？

研究中心和技术机构主席理事会也反对计划的转移。 他们断言，将国家海洋局从国家研究机构网络中删除将严重扰乱其运作并阻碍其开展重要科学工作的能力。

这一决定会对希腊的研究产生什么影响？

NOA 请愿书表明，这一决定对希腊整体研究的进步构成了威胁。 它认为，此举可能会妨碍 NOA 获得有竞争力的研究资金和实现科学卓越的能力，从而危及其增长和进步的轨迹。

NOA 的历史是什么？

NOA 于 1842 年希腊摆脱奥斯曼帝国统治获得独立后成立，是该国第一个研究机构。 多年来，它为天文学、天体物理学、环境研究和地球动力学领域做出了重大贡献。