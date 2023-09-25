科学家在莫特绝缘体中观察到稳定的哈伯德激子

谢大卫博士领导的加州理工学院科学家团队在凝聚态物理领域取得了突破性发现。 他们在光掺杂反铁磁莫特绝缘体中观察到稳定哈伯德激子的证据。 这一令人兴奋的发现发表在《自然物理学》上，为违反电子行为传统规则的材料中激子的行为提供了新的见解。

激子是电子和空穴通过静电力相互作用时出现的复合粒子。 它们通常存在于半导体材料中，并已得到充分研究。 然而，当我们进入莫特绝缘体领域时，它们的行为会发生变化。 莫特绝缘体是由于强库仑相互作用迫使电子进入特定晶格位置的材料，从而产生独特的带隙。 在莫特绝缘体中，可能会出现一种新型准粒子哈伯德激子。 稳定的哈伯德激子作为准粒子的存在早已被理论化，但仍然是一个悬而未决的问题。

由于对具有强相互作用电子的材料感兴趣，谢博士和他的团队有动力研究这些系统。 莫特绝缘体具有独特的带隙和反铁磁序，为研究哈伯德激子提供了理想的环境。 当相邻电子自旋以相反方向排列时，就会发生反铁磁相互作用，从而在材料内产生磁序。

由于电子相互作用、反铁磁有序以及这些激子的短暂性质的复杂相互作用，检测和理解哈伯德激子具有挑战性。 然而，该团队开发了一种实验装置，使用莫特绝缘体 Sr2IrO4 和太赫兹光谱来实时捕获材料的瞬态响应。 结果显示出独特的指纹，证实了 Sr2IrO4 中存在哈伯德激子流体。

莫特绝缘体中稳定哈伯德激子的发现为基础理解和实际应用开辟了新的可能性。 未来的研究可以集中于了解哈伯德激子的结合机制、它们与不同磁态的相互作用以及它们潜在的技术应用。 这项开创性的研究标志着我们对激子及其在复杂材料中的行为的理解取得了重大进展。

来源：

– 原创文章：自然物理学（DOI：10.1038/s41567-023-02187-0）