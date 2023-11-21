探索夸克和胶子的秘密：揭示死锥效应

粒子对撞机长期以来一直是科学探索的重要工具，欧洲核子研究中心大型离子对撞机实验（ALICE）的最新突破揭示了三十年前预测的现象。 通过复杂的技术和创新的分析，ALICE 合作者团队成功观察到重夸克周围“死锥”效应的形成，揭示了夸克和胶子之间相互作用的规律。

这一突破性的成就是来自全球 1,000 个机构的 149 多名作者的共同努力才得以实现。 死锥效应是量子色动力学（强相互作用理论）的预测，迄今为止一直无法直接观察到。

ALICE 位于大型强子对撞机内，其工作原理是产生高能夸克和胶子。 强力导致这些粒子发射额外的夸克和胶子，从而导致级联过程。 该级联最终形成可检测的强子。 然而，这一发现真正引人注目的是，它揭示了重夸克被死锥体包围，这是一个“空”区域，它们无法发射任何胶子。

通过开发利用射流子结构和分析方法的新技术，橡树岭国家实验室的主要分析团队能够将子粒子与夸克和胶子级联的子结构联系起来。 通过这种方法，他们访问了粲夸克的级联过程，并直接观察到了死锥效应。 因此，这种测量提供了对粲夸克在结合成强子之前的质量的深入了解。

虽然这一发现巩固了强相互作用理论的基本方面，但它也让我们了解了未来研究的可能性。 科学家现在可以研究比粲夸克重的夸克（例如底夸克或顶夸克）的死锥效应，并探索其在重离子碰撞中的发生。

这一重大进展是在能源部科学办公室核物理项目的慷慨支持下实现的。 通过不断的探索和合作，我们正在解开围绕夸克、胶子以及塑造我们对宇宙理解的力量的谜团。

常见问题解答

什么是死锥效应？

当重夸克被无法发射任何胶子的区域包围时，就会出现死锥效应，从而形成“空”或不活跃的区域。

什么是量子色动力学？

量子色动力学是描述夸克和胶子之间强相互作用的理论，夸克和胶子是形成质子和中子等复合强子的基本粒子。

什么是夸克和胶子？

夸克和胶子是称为强子的复合粒子的组成部分。 夸克是有六种类型的基本粒子，胶子是将夸克结合在一起的强力的媒介。

什么是爱丽丝？

ALICE 是在 CERN 大型强子对撞机上进行的一项大型实验。 它旨在研究极端能量密度下物质的性质和行为，以加深我们对构成宇宙的基本力和粒子的理解。