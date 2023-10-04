美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜捕获的一颗爆炸恒星可以解开宇宙最大的谜团

研究人员一直在努力解决“哈勃张力”，这是使用两种不同方法测量宇宙膨胀时出现的差异。 第一种方法涉及测量宇宙微波背景（CMB）辐射，这是大爆炸的残余能量。 第二种方法基于哈勃常数，它决定了星系和超新星远离地球的速度。 与 CMB 测量相比，哈勃常数始终产生更高的值，从而产生了未解决的冲突。

NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 取得了突破性进展，捕获了一颗名为 SN H1pe 的 0a 型超新星图像，为解决哈勃张力提供了新的见解。 该图像显示，爆炸的恒星呈橙色光条纹，这是引力透镜效应的结果。 当光线穿过因天体强烈引力而扭曲的空间时，就会发生引力透镜效应。

透镜效应就像放大镜一样，使天文学家能够比以往更深入地观察太空。 虽然光弧看起来是三颗独立的恒星，但实际上它是同一颗超新星，由于距离地球 4.5 亿光年的前景星系引起的引力透镜效应而重复了两次。

天体物理学家分析数据发现，透镜状超新星发出的光距离地球 16 亿光年。 这颗古老的 1a 型超新星为解决哈勃张力问题提供了独特的机会。

通过研究这颗超新星，研究人员可以获得对宇宙膨胀背后机制的宝贵见解，并有可能调和 CMB 和哈勃常数测量之间的差异。 在詹姆斯·韦伯太空望远镜的帮助下，科学家们距离解开宇宙最复杂的谜团之一又近了一步。

来源：

– 美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST)

– 研究透镜超新星的天体物理学家