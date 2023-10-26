解开火星的秘密：对行星内部的新见解

陨石撞击火星引发的地震波揭示了有关火星深处的有趣信息。 这些突破性的发现挑战了长期以来的假设，并为科学家提供了对我们邻近星球的解剖结构的宝贵见解。

美国宇航局洞察号着陆器收集的地震数据揭示了围绕火星液态金属核心的先前未被发现的熔岩层的存在。 现在人们认为，这个最内部的成分比以前认为的更小、更致密，这标志着我们对火星内部结构的理解发生了重大转变。

当地震波穿过行星内部的不同物质（包括陨石撞击产生的物质）时，它们的速度和形状会发生变化。 从洞察号地震仪获取的数据使科学家能够更清楚地了解火星的内部成分。

18 年 2021 月 4.2 日，一颗陨石撞击火星高原地区坦佩泰拉，引发了 425 级地震，并留下了一个宽约 130 英尺（XNUMX 米）的陨石坑。 有趣的是，这次撞击发生在火星的另一侧，与洞察号所在的极乐世界平原地区不同。

这次事件产生的地震波穿透了地球的内部深处，包括地核，提供了前所未有的见解。 在这一发现之前，科学家只能观察到来自火星核心顶部的反射，而无法观察到穿过火星核心的地震波。

通过分析这些波的行为，研究人员发现核心周围存在约 90 英里（150 公里）厚的熔融硅酸盐层。 这个位于地幔（地球内部）的熔融区域以前是未知的。

此外，研究人员计算了火星核心的新尺寸，估计其直径约为 2,080 英里（3,350 公里），比之前的估计小约 30%。 他们还发现，地幔位于行星的外地壳和地核之间，延伸至地表以下约 1,055 英里（1,700 公里）。

与地球不同，火星的核心周围有一个完全或部分熔融的层。 一项研究表明存在完全熔化的层，而另一项研究则表明顶部部分熔化。 熔融层和部分熔融层主要由富含铁和放射性发热元素的硅酸盐组成，与上覆的固体地幔不同。

进一步的研究表明，火星的核心主要由铁和镍以及硫、氧、碳和氢等较轻元素组成。 这些较轻的元素按重量计约占地核成分的 9-15%，这比之前认为的要低，但与地核相当。

这项开创性的研究挑战了我们对火星内部结构的理解，并强调了行星作为不同系统的复杂性。 火星的直径约为 4,220 英里（6,791 公里），而地球的直径为 7,926 英里（12,755 公里），它继续吸引着科学家和天文学家。

常见问题解答：

问：陨石撞击火星产生的地震波揭示了什么？

答：地震波发现了围绕火星液态金属核心的先前未知的熔岩层。

问：科学家是如何收集地震数据的？

答：这些数据是由美国宇航局的洞察号着陆器收集的，该着陆器配有地震仪仪器。

问：陨石撞击发生在哪里？

答：陨石撞击发生在火星的坦佩泰拉地区。

问：火星的内部与地球的内部有何不同？

答：火星的核心周围有熔化或部分熔化的层，而地球则没有。