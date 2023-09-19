寄生蠕虫操纵蚂蚁在草叶上导航

最近的一项研究表明，被称为柳叶刀肝吸虫的寄生虫感染蚂蚁的策略比之前想象的更为复杂。 这些蠕虫迫使蚂蚁爬上草叶，然后在天气太热时再爬下来。 这种操作的目的是增加蚂蚁被大型动物吃掉的机会，让蠕虫继续它们的生命周期。

柳叶刀肝吸虫成年后主要生活在牛或其他食草反刍动物体内。 蠕虫通过牛的排泄物将卵产在草丛中，然后被蜗牛吃掉。 在蜗牛体内，蠕虫到达下一个幼虫阶段并进行无性繁殖。 蜗牛通过在蠕虫周围形成包囊来应对感染，这些包囊最终被咳出并与蠕虫幼虫一起被蚂蚁摄入。

一旦进入蚂蚁体内，幼虫就会进入生命的下一个阶段。 大多数会迁移到蚂蚁的胃中，但其中一只会进入大脑并获得控制权。 然后，受感染的蚂蚁被迫爬到草叶顶部并附着在身上，为较大的动物提供吃蚂蚁和蠕虫的机会。 蠕虫最终在最后的宿主体内达到成年期，移动到肝脏，进食，交配，产卵，重新开始这个循环。

哥本哈根大学的一组研究人员决定进一步研究这个复杂的过程。 他们研究了丹麦森林中的一千多只受感染的蚂蚁，发现温度对蚂蚁的行为影响最大。 凉爽的日子里，蚂蚁留在草地上，温暖的日子里，蚂蚁又爬回来。 这表明，蠕虫会在夜间和早晨操纵蚂蚁，在食草动物活跃时将它们放置在草丛中，然后在白天保护它们免受阳光照射。

这些发现凸显了寄生虫行为的复杂性，以及需要进一步研究以了解这些吸虫操纵蚂蚁大脑的具体机制。 虽然人类偶尔会感染柳叶刀肝吸虫，但这种感染很少见，而且人类是意外宿主。

来源：行为生态学