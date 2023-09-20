寄生蠕虫操纵蚂蚁爬上草叶

最近的研究表明，寄生虫，特别是柳叶肝吸虫，能够操纵蚂蚁爬上草叶，然后在天气太热时又爬回来。 这些蠕虫有一个复杂的生命周期，依赖于被大型动物吃掉来继续它们的繁殖周期。

柳叶刀肝吸虫主要作为成虫生活在牛或其他食草反刍动物体内。 然而，为了到达最终的宿主，他们要经历一系列的阶段。 虫卵被牛排出体外，最终进入草丛，被蜗牛吃掉。 在蜗牛体内，蠕虫达到幼虫阶段并进行无性繁殖。 蜗牛通过在蠕虫周围形成包囊来应对感染，然后将包囊以粘液球的形式咳出。 蚂蚁在不知不觉中吃掉了这些粘液球以及蠕虫幼虫。

一旦进入蚂蚁体内，幼虫就会生长并迁移到蚂蚁的胃中，而一只幼虫则进入蚂蚁的大脑并获得控制权。 然后，受感染的蚂蚁被操纵爬到草叶顶部并抓住它，使其成为漫游反刍动物的容易目标，无意中吃掉蚂蚁和寄生虫。 一旦进入最终宿主，蠕虫就会成年，移至肝脏，进食，交配，产卵，重新开始这个循环。

哥本哈根大学植物与环境科学系的研究人员进行了一项研究，以更好地了解受感染蚂蚁的行为。 他们在丹麦 Bidstrup 森林中连续 1,000 天观察到超过 13 只受感染的蚂蚁。 研究发现温度对蚂蚁的行为起着重要作用。 在凉爽的日子里，蚂蚁主要呆在草地上，而在温暖的日子里，它们会爬回去并恢复正常活动。 这表明蠕虫在夜间和清晨操纵蚂蚁。

这项研究强调了这些寄生虫的复杂性和复杂性，以及我们对它们的了解是多么的少。 需要进一步的研究来揭示使吸虫能够操纵蚂蚁大脑的具体机制。 虽然人类偶尔会被这些蠕虫感染，但感染的情况很少见，而且人类是偶然的宿主。

Sumber: 守护者