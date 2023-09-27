NASA 的 OSIRIS-REx 任务从小行星 Bennu 返回样本

NASA 的 OSIRIS-REx 任务已成功完成从小行星贝努返回样本的任务。 在检查样本返回罐时，科学家在航空电子设备甲板上发现了黑色灰尘和碎片。 美国宇航局拆除了最初的太空舱盖子，揭示了这些意想不到的发现。

样本返回罐是 OSIRIS-REx 任务的一部分，最近被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心。 该中心拥有世界上最大的天体材料收藏，并将负责拆卸 Touch and Go 样品采集装置（TAGSAM）以获取其中的大量样品。

当盖子从罐子上打开时，美国宇航局的科学家们对盖子和底座内部存在的黑色粉末和沙子大小的颗粒感到惊讶。 该操作在专门为 OSIRIS-REx 任务设计的实验室中进行，确保硬件处理的安全。

洛克希德·马丁公司回收专家在拆除样本返回罐的铝盖过程中发挥了至关重要的作用。 这项微妙的任务是在专门设计的手套箱中进行的，确保了硬件的安全操作。

一旦 TAGSAM 与罐分离，它将被插入密封的转移容器中，该容器将在氮气环境中保存长达两个小时。 这使得团队有足够的时间将 TAGSAM 插入另一个专用手套箱中，从而加快拆卸过程。

该任务的科学家们专注于一丝不苟、精确地揭示样本，以避免与精密硬件发生任何接触。 这项任务提供了有关小行星组成的宝贵见解，并有助于我们了解宇宙。

来源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 任务

– 美国宇航局约翰逊航天中心