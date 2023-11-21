最近的实验揭示了对地球核心-地幔边界的新见解

科学家们对地球的核幔边界有了突破性的发现，揭示了极端条件下硅酸盐和金属材料之间神秘的相互作用。 此前，人们对这一领域的化学动力学知之甚少，但最近的实验揭示了一个令人着迷的现象。

亚利桑那州立大学的一个研究小组，由地球与空间探索学院的科学家 Dan Shim、Taehyun Kim 和 Joseph O'Rourke 领导，利用先进技术在阿贡国家实验室的先进光子源进行了高温高压实验。德国Deutsches Elektronen-Synchrotron国家实验室和PETRA III。

他们的实验模拟了地核-地幔边界处的极端条件，并表明地球表面的水可以渗入地球深处。 当俯冲水到达核幔边界时，会发生化学反应，导致形成明显的富氢、贫硅层。

这个新层会影响外核的特性，将其转变为薄膜状结构。 此外，该反应会产生二氧化硅晶体，这些晶体会上升并融入地幔，影响地核-地幔边界的温度条件。

这些发现挑战了长期以来认为地幔和地核之间物质交换有限的观点。 看来，由于数十亿年来水的深层渗透，发生了大量的物质交换。 地核中水和硅之间的相互作用导致二氧化硅的形成，凸显了更加动态的核幔关系。

这一发现还表明全球水循环比之前想象的要大。 深部金属核和地表水循环通过地球化学过程相互关联，并受到核幔边界改性区域的显着影响。

虽然需要进一步的研究来充分理解这一发现的影响，但它提供了对地球内部过程的宝贵见解，并扩展了我们对地球深处发生的复杂相互作用的理解。

经常问的问题：

问：什么是核幔边界？

地核-地幔边界是将地核（主要由熔融铁和镍组成）与周围地幔（由固体岩石材料组成）分开的区域。

问：最近的实验有何意义？

实验表明，来自地球表面的水可以渗透到地球内部深处，引起化学反应并改变地核-地幔边界的组成。 这挑战了之前关于地幔和地核之间物质交换有限的假设。

问：这一发现如何影响我们对地球水循环的理解？

研究结果表明，全球水循环比之前想象的更广泛，深层金属核心与地表水之间存在深层联系。 核幔边界的蚀变区域在这些地球化学过程中起着至关重要的作用。

问：实验中使用了哪些技术？

这些实验在美国和德国的先进设施中采用了高温高压激光加热金刚石砧室技术，以复制地球核心-地幔边界的极端条件。

问：我在哪里可以找到有关该研究的更多信息？

该研究发表在《自然地球科学》杂志上。 您可以通过[域的 URL]（在此处插入域的 URL）访问该文章。