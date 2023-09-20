治疗宇航员骨质流失显示出希望

一种特殊配方的药物已被证明可以防止小鼠骨质流失，这可能使国际空间站（ISS）上的宇航员受益。 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 和马萨诸塞州福赛斯研究所的研究人员开发出一种药物，不仅可以防止居住在国际空间站上的小鼠骨质流失，还可以增加它们的骨密度。

研究小组发现，每月接触微重力会导致骨矿物质密度 (BMD) 下降 1%。 为了解决这个问题，他们利用了一种名为 NELL-XNUMX 的蛋白质，它可以调节骨骼生长，并对它进行修改，创造出一种名为 BP-NELL-PEG 的药物，该药物靶向骨组织，且没有副作用。 与对照组相比，用 BP-NELL-PEG 治疗的小鼠的 BMD 显着增加。

虽然这一突破为未来的太空任务带来了希望，包括在微重力下延长停留时间，但目前还没有关于 NELL-1 人体试验何时开始的信息。 到目前为止，只有一家公司（总部位于马萨诸塞州的 Bone Biologics）在澳大利亚试点项目中使用 NELL-1 治疗退行性椎间盘疾病进行了人体临床试验。 这项研究的状态仍不确定。

尽管有可能治愈宇航员骨质流失，但仍需要进行更多研究来解决太空暴露对健康的其他影响，例如大脑变化。 目前，宇航员将继续依靠定期跑步机锻炼来减轻与长期太空任务相关的风险。

来源：

– 加州大学洛杉矶分校 (UCLA)

– 福赛斯研究所

– 骨生物制品