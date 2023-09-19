发现粉红钻石的“缺失成分”，为新发现打开大门

科学家们取得了一项突破性的发现，揭示了粉红色钻石的起源，粉红色钻石是世界上最昂贵和最受欢迎的宝石之一。 大多数粉红色钻石是在澳大利亚西北部偏远地区现已关闭的阿盖尔矿中出土的，但这些宝石丰富的原因仍然是个谜。

在《自然通讯》杂志上发表的一项研究中，一组澳大利亚研究人员透露，这些粉红色钻石是由于大约 1.3 亿年前第一块超级大陆的分裂而形成的。 这一事件将钻石带到了地球表面，使人类能够接触到它们。

该研究的主要作者、科廷大学的 Hugo Olierook 解释说，粉红色钻石的形成需要三种成分。 第一个是碳，但不是任何碳——它必须位于地球深处，150公里以下。 第二个因素是影响钻石净度的适量压力，使钻石从透明变成粉红色。 最后，缺少的成分是将钻石推到地球表面的火山活动。

研究人员使用比人类头发丝还细的激光检查了阿盖尔岩石样本中的晶体，并确定钻石出现于 1.3 亿年前，比之前认为的晚了 100 亿年。 这条时间线与被称为努纳或哥伦比亚的超级大陆的分裂一致，发生在大约 1.8 亿年前。

在这段惊天动地的碰撞期间，巨大的压力将钻石的颜色扭曲，赋予它们粉红色的色调。 当努纳开始分裂时，它激活了这些碰撞产生的“疤痕”，导致岩浆从旧疤痕中喷涌而出，并带走了钻石。

尽管阿盖尔矿已经关闭，但对粉红钻石形成过程的这种新认识可能有助于未来寻找类似宝石的努力。 靠近大陆边缘的地区，如加拿大、俄罗斯、南非和澳大利亚，也受到努纳分裂的影响，有可能成为新的“粉钻天堂”。

虽然随着供应量的减少，粉红钻石的价值预计将继续上涨，但找到更多这些稀有宝石并不是一件容易或快速的任务。 然而，这一发现为继续探索和挖掘更令人惊叹的粉红钻石的潜力铺平了道路。

资料来源：自然通讯。