澳大利亚发现古代巨型活板门蜘蛛化石

科学家在澳大利亚取得了一项重大发现，在新南威尔士州发现了巨型活板门蜘蛛化石。 这只是该国发现的第四个此类标本。 这种蜘蛛名为 Megamonodontium mccluskyi，生活在中新世时期，距今约 11 至 16 万年前。 这一发现很重要，因为在澳大利亚只发现了四块蜘蛛化石，这给科学家了解这些生物的进化历史带来了挑战。 通过研究化石，研究人员可以深入了解蜘蛛的灭绝并更好地了解过去。

巨型活板门蜘蛛可能居住在现在被称为麦格拉斯平原的草原地区，但曾经是一片茂密的雨林。 这种蜘蛛化石以及其他植物、活板蜘蛛、巨型蝉和黄蜂化石的发现，使科学家能够更多地了解澳大利亚过去的气候。 它是在雨林沉积物层中发现的，这一事实表明该地区曾经比现在湿润得多。 这些信息可以帮助研究人员了解气候变化已经如何影响该国的生态系统以及可能如何继续影响它们。

这种蜘蛛化石比现代蜘蛛大五倍，体长 23.31 毫米。 通过扫描电子显微镜，科学家们能够检查蜘蛛解剖结构的微小细节，例如爪子和刚毛。 这些细节使他们能够自信地将其放置在现代单齿蜘蛛或活板门蜘蛛附近。 然而，该物种已在澳大利亚大陆灭绝，仅在从新加坡到巴布亚新几内亚的潮湿森林中发现。

这一重大发现提供了有关澳大利亚蜘蛛的进化历史和灭绝的新信息。 它还揭示了该国过去的气候及其数百万年来的变化。 研究结果发表在《林奈学会动物学杂志》上。

资料来源：Matthew R McCurry、Michael Frese、Robert Raven，“各种现代活板门蜘蛛”。