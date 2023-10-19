印度洋意外深度发现珊瑚白化

普利茅斯大学的研究人员对印度洋珊瑚白化有了惊人的发现。 他们在地表以下 90 米（295 英尺）处发现了珊瑚白化的证据，这一深度此前被认为不会受到海洋变暖的影响。 这项发表在《自然通讯》上的研究表明，海底某些区域高达 80% 的珊瑚礁因海洋温度上升而遭到破坏。

传统上，更深的珊瑚被认为能够抵御海洋变暖，因为它们居住的较冷水域被认为保持相对稳定。 然而，这项研究表明情况并非如此，世界各地类似深度的珊瑚礁可能面临气候变化的风险。

研究小组结合使用现场监测、水下机器人和卫星生成的海洋学数据来研究这一现象。 他们发现，即使表面温度保持稳定，表面以下温度的显着升高也会影响深海珊瑚。 即使较浅的珊瑚礁没有受到损害的迹象，这种深海白化现象也会发生。

虽然研究确实发现，当研究人员在 2020 年和 2022 年返回时，部分珊瑚礁已经恢复，但这些发现仍然令人担忧。 中光珊瑚发现于地表以下 100 至 490 英尺之间，预计可以减轻因海洋变暖导致的浅水珊瑚白化所造成的生态破坏。 然而，这些珊瑚现在也面临着危险。

厄尔尼诺现象和印度洋偶极子现象等自然发生的循环正在放大气候变化对该地区海洋学的影响。 研究人员强调，迫切需要扩大我们对这些变化对这些环境的影响的了解，而我们目前对此的了解有限。

来源：

– 发表在《自然通讯》上的研究

– 普利茅斯大学研究团队