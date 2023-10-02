新技术可以对晶体材料中的声波进行实时成像

科学家们开发出了一种新技术，可以对穿过晶体材料的声波进行实时成像。 固体晶体材料，如金属、陶瓷和岩石，由于其复杂的结构和行为而很难建模。 以前的方法使科学家能够以低至 100 纳米的分辨率表征这些材料。 然而，它们捕捉材料随时间变化的动态的能力受到限制，通常只能跟踪毫秒到秒的变化。

最近发表在 PNAS 上的一篇文章描述了这项新技术，涉及使用高度专业化的 X 射线和在 3 公里长的 X 射线自由电子激光器末端建造的先进显微镜。 该显微镜使研究人员能够对穿过 1 毫米钻石样品的声波进行实时成像。 该团队能够捕捉时间分辨率小至几皮秒的声波快照。

该研究的通讯作者 Henning Friis Poulsen 教授表示，这项新技术提供了一种非侵入性且更快的方法来可视化晶体材料的结构过程。 它为研究以前超出科学范围的各种超快结构现象提供了可能性。 这包括研究各种材料的过程，例如超材料、光子晶体、热电材料，甚至苝和混合钙钛矿等软材料。

可视化和理解晶体材料中声波动力学的能力对固态物理学、材料科学和地球科学具有重要意义。 它还可能有助于测试行星材料中声音传播的地震模型。 这项研究的结果预计将激发该领域的新研究和进步。

来源：

– PNAS：使用 X 射线显微镜对散装材料中的声波进行实时成像