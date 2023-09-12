德国物理学家发现一种在水中书写的新方法

德国物理学家开发了一种在水和其他液体基质上书写的独特方法。 大多数传统的书写方法涉及在固体基材上刻出线条或沉积墨水，其中分子间力帮助书写的图形保持其形状。 然而，这些方法对于浸没在流体中的表面无效。

德国研究小组希望找到一种不受基材限制的“写入流体”的方法。 他们需要一种可以抵消画线分散的方法，并使用一支小“笔”，使其在流体介质中移动时不会产生湍流。

他们的解决方案是将墨水直接放入水中，并使用由离子交换材料制成的微珠作为笔。 这种微小的珠子直径在 20 至 50 微米之间，不会产生涡流。 通过改变水的局部 pH 值，珠子会吸引墨水颗粒，从而可以书写或绘制字母或字符。

该团队已在小型水浴中成功演示了他们的方法，产生了“我”字标题大小的图案。 他们的方法足够灵活，可以重现任何使用连续线的写作。 该方法可能通过打开和关闭离子交换过程以及擦除或纠正已“写入”的内容来允许不同字母之间的中断。

研究人员还提出了使用其他类型粒子的可能性，例如由激光加热的粒子或可单独操纵的微型游泳器，以实现在水中并行写入结构并生成复杂的密度图案。

虽然这项工作仍处于初步阶段，但它显示出在流体基材上书写和绘画的新方法的巨大潜力。

来源：Small，2023。DOI：10.1002/smll.202303741