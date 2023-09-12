逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

德国物理学家发现一种在水中书写的新方法

By曼波布雷西亚

12 年 2023 月 XNUMX 日
德国物理学家发现一种在水中书写的新方法

德国物理学家开发了一种在水和其他液体基质上书写的独特方法。 大多数传统的书写方法涉及在固体基材上刻出线条或沉积墨水，其中分子间力帮助书写的图形保持其形状。 然而，这些方法对于浸没在流体中的表面无效。

德国研究小组希望找到一种不受基材限制的“写入流体”的方法。 他们需要一种可以抵消画线分散的方法，并使用一支小“笔”，使其在流体介质中移动时不会产生湍流。

他们的解决方案是将墨水直接放入水中，并使用由离子交换材料制成的微珠作为笔。 这种微小的珠子直径在 20 至 50 微米之间，不会产生涡流。 通过改变水的局部 pH 值，珠子会吸引墨水颗粒，从而可以书写或绘制字母或字符。

该团队已在小型水浴中成功演示了他们的方法，产生了“我”字标题大小的图案。 他们的方法足够灵活，可以重现任何使用连续线的写作。 该方法可能通过打开和关闭离子交换过程以及擦除或纠正已“写入”的内容来允许不同字母之间的中断。

研究人员还提出了使用其他类型粒子的可能性，例如由激光加热的粒子或可单独操纵的微型游泳器，以实现在水中并行写入结构并生成复杂的密度图案。

虽然这项工作仍处于初步阶段，但它显示出在流体基材上书写和绘画的新方法的巨大潜力。

来源：Small，2023。DOI：10.1002/smll.202303741

By 曼波布雷西亚

相关帖子

科学

寻找先进文明的科技标志

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚
科学

脊柱干细胞的发现为肿瘤扩散提供了线索

17 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔
科学

美国宇航局的朱诺号任务捕捉到了木星及其火山卫星木卫一的令人惊叹的照片

17 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢

你错过了

科学

寻找先进文明的科技标志

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论
科学

脊柱干细胞的发现为肿瘤扩散提供了线索

17 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

美国宇航局的朱诺号任务捕捉到了木星及其火山卫星木卫一的令人惊叹的照片

17 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

阿拉伯联合酋长国航天局将目光投向小行星带

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论