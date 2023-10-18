科学家们对 NASA OSIRIS-REx 任务的新发现感到兴奋

科廷大学的行星科学家 Phil Bland 很高兴能成为 NASA 令人难以置信的 OSIRIS-REx 任务的一部分，该任务旨在收集和研究来自名为 Bennu 的近地小行星的样本。 布兰德的职业生涯致力于研究陨石，以获得对宇宙历史和太阳系形成的宝贵见解。 这次研究脱离地球大气层的原始物质的机会对他来说是一次千载难逢的经历。

经过两年的地形研究，OSIRIS-REx 航天器成功地从贝努 (Bennu) 收集了 250 克的岩石和尘埃样本。 该样本处于原始状态，从航天器的太空舱中释放出来并降落在犹他州沙漠中。 经过检查，科学家们有了一个意外的发现：罐盖上多了一个样本。 该额外样品含有水合粘土矿物和大量碳，为了解地球水的起源和生命的可能性提供了潜在的见解。

菲尔·布兰德是参与该任务的澳大利亚财团的成员，一直密切关注进展和分析。 他参加了美国宇航局约翰逊航天中心的实时视频直播，观察科学家们一丝不苟地处理收集到的少量材料。 在仔细提取、称重和编目样本后，布兰德将亲自选择岩石在他的实验室进行进一步分析。

布兰德将利用先进的显微镜技术创建该材料的化学和矿物学的高分辨率图。 该分析对于确定样品的成分和同位素组成至关重要。 一旦布兰德完成分析，样本将被转发给昆士兰大学的特雷弗·爱尔兰教授进行地质年代学和氧同位素分析。 这将有助于确定贝努的年龄和化学成分，为了解贝努与地球上发现的陨石之间的关系提供重要见解。

OSIRIS-REx 任务引起了布兰德和爱尔兰等科学家的兴奋和好奇。 他们热切地等待着他们的分析结果，这将极大地有助于我们了解宇宙的起源和我们自己星球的形成。

资料来源：NASA 的 OSIRIS-REx 任务网站、NASA 局长 Bill Nelson