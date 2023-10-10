伽马射线研究揭示脉冲星作为粒子加速器

伽马射线研究为了解孤立的强大脉冲星的有趣性质提供了新的线索。 这些研究表明，脉冲星可以充当特殊的粒子加速器，甚至反物质的制造商。 然而，关于相关的加速和辐射过程以及这些过程发生的具体地点的许多问题仍未得到解答。

这一领域的一项重要发现来自纳米比亚的高能立体系统（HESS）天文台。 科学家们使用 HESS 的切伦科夫望远镜探测到了有史以来从脉冲星观测到的最高能量的伽马射线。 这些伽马射线具有 20 太电子伏的惊人能量，大约是可见光能量的十万亿倍。 这种高能伽马射线的探测对当前有关其产生的理论提出了挑战。

这些伽马射线的来源是船帆座脉冲星，它被称为电磁波谱射电波段中最亮的脉冲星，也是千兆电子伏特 (GeV) 范围内最著名的宇宙伽马射线源。 这颗脉冲星位于船帆座，其辐射能量比之前检测到的同一天体辐射的能量高出约 200 倍。 观察到的发射模式与 GeV 范围内的发射模式一致，这意味着粒子可能需要穿过磁层才能达到如此高的能量。

法国天体粒子与宇宙学（APC）实验室的这项研究的负责人 Arache Djannati-Atai 表示：“这一结果挑战了我们之前对脉冲星的认识，需要重新思考这些自然加速器的工作原理。” 对粒子沿磁层内或磁层外磁场线加速的传统解释并不能充分解释所观察到的现象。

研究人员推测，脉冲星中粒子的加速可能是通过光柱之外的磁重联过程发生的。 然而，这种情况在解释所产生的极端辐射方面也面临困难。 不管确切的机制如何，船帆座脉冲星高能伽马射线的发现为进一步观测数十太电子伏范围的脉冲星铺平了道路。 这将为高度磁化天体物理物体中发生的极端加速过程提供有价值的见解。

总之，伽马射线研究证明脉冲星可以充当粒子加速器和反物质产生者。 来自船帆脉冲星的高能伽马射线的发现挑战了现有的理论，并要求重新评估我们对这些天然加速器的理解。 这一领域的持续研究无疑将增强我们对脉冲星和其他高磁化天体中发生的极端现象的了解。

资料来源：HESS Collaboration 等人、Zanin, R.、Kerr, M. 等人。 “发现船帆座脉冲星的辐射成分达到 20 太电子伏特。” 纳特·阿斯特朗 (2023)。 DOI：10.1038/s41550-023-02052-3