科学家确定了细菌病原体的触发因素，为新的治疗策略打开了大门

内华达大学拉斯维加斯分校 (UNLV) 进行的新研究揭示了有害细菌以及它们如何激活导致人体内疾病的某些基因。 由微生物学家 Helen Wing 领导的跨学科科学家团队将注意力集中在志贺氏菌上，志贺氏菌是一种致命的细菌病原体，可引起腹部绞痛、发烧和腹泻等症状。 美国疾病控制与预防中心估计，志贺氏菌感染每年导致全球 600,000 万人死亡。

研究人员的关键发现之一是一种名为 VirB 的主要蛋白质的作用，它充当触发细菌导致人类疾病的“开关”。 这种蛋白质与志贺氏菌的 DNA 结合，引发疾病。 然而，研究发现干扰 VirB 的结合过程可能会阻止志贺氏菌引起疾病。

这项研究发表在《mBio》杂志上，并获得了“编辑精选”的认可。 当 VirB 蛋白发生替换时，它会失去激活志贺氏菌毒力基因的能力，从而有效地使细菌不具有感染性。 这一发现为开发针对 VirB 蛋白来对抗志贺氏菌感染的治疗方法提供了可能性。

内华达大学拉斯维加斯分校微生物学实验室的团队旨在更好地了解这些“转换”蛋白，​​这些蛋白可以将通常无害的细菌转化为侵袭性病原体。 最终目标是发现控制致病细菌的方法，并有可能开发针对这些蛋白质的新药物。

这项研究的意义不仅限于志贺氏菌，还包括其他病原体。 科学家们认为，通过针对与疾病毒力有关的不同蛋白质，类似的方法可以应用于其他临床相关细菌。 通过了解这些蛋白质的功能和相互作用，科学家希望改进治疗策略并减轻全世界传染病的负担。

参与结合过程的关键分子之一是三磷酸胞苷 (CTP)，它对于 VirB 的调节至关重要。 通过干扰 CTP 结合，研究人员希望开发出能够最大限度减少志贺氏菌等有害细菌影响的治疗策略。

这项研究标志着在揭示细菌病原体的触发因素方面向前迈出了重要一步，并为治疗和预防的新途径打开了大门。 通过了解细菌引起疾病的机制，科学家可以制定更有效的策略来对抗这些感染并改善全球健康。

资料来源：内华达大学拉斯维加斯分校 [无网址]