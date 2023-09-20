新研究表明，使用液态二氧化碳进行水力压裂可能会引发轻微震动

新的研究表明，无论是使用液态二氧化碳（CO2）还是水进行水力压裂，都会引起轻微的震动。 这项研究证实，这些震动是由可能导致更大的破坏性地震的相同过程产生的。

水力压裂或水力压裂涉及将流体注入地表以下以提取石油和天然气。 虽然传统的水力压裂方法使用废水，但本次特别研究的重点是液态二氧化碳的使用。 使用液态二氧化碳进行水力压裂还具有封存碳的额外好处，减少其对大气热滞留的贡献。

据估计，二氧化碳水力压裂每年可节省的碳相当于十亿块太阳能电池板。 与废水水力压裂相比，这使其成为更环保的选择，因为它将碳保留在地下并远离大气。

这项发表在《科学》杂志上的研究表明，二氧化碳水力压裂引起的震动的发现也可能适用于水基水力压裂。 这两种方法都可能诱发地震活动。

地震学家此前对这些震动的来源存在争议，一些人认为它们是由远处发生的大地震引起的，而另一些人则假设它们是人类活动产生的噪音。 通过在堪萨斯州惠灵顿的水力压裂现场周围安装地震仪，研究人员能够确定地震确实与液体注入有关。

监测这些活动对于了解岩石的变形和跟踪注入后流体的运动至关重要。 建模实验可以帮助确定安全的流体注入压力，以尽量减少触发破坏性地震活动的可能性。 然而，未知故障的存在使得预测所有情况下的结果变得具有挑战性。

这项研究揭示了水力压裂对地震活动的潜在影响，并强调需要仔细监测和监管，以减轻与该过程相关的风险。

来源：

– Shankho Niyogi、Abhijit Ghosh、Abhash Kumar 和 Richard W. Hammack。 “流体注入期间的震颤信号是由断层滑动产生的。” 科学。

– 加州大学河滨分校。 “无论使用何种液体，水力压裂都会引起轻微的震动。” 《科学日报》，4 年 2023 月 XNUMX 日。