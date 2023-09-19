地球磁尾在月球水形成中的作用

最近的一项研究揭示了月球上水的起源，并表明地球磁尾中的电子波可能是月球表面产生冰冻水的原因。 虽然人们早已知道月球上存在冰，但这种水的来源仍然是个谜。

这项研究由夏威夷大学的 Shai Li 领导，将月球上水的存在与地球周围被称为磁层的区域联系起来。 磁层充当盾牌，保护地球免受太阳和宇宙粒子辐射的影响。

当月球绕地球运行时，它会穿过磁尾，这是由太阳风推动磁层而形成的细长尾巴。 这条尾巴含有高带电粒子，包括电子和离子。 磁尾保护月球免受带电粒子的影响，同时仍然允许光线到达月球表面。

这项研究基于印度月船一号航天器收集的数据，观察到当月球穿过磁尾时，月球上的水形成并没有像预期的那样减少。 此前的研究表明，月球表面水的形成主要是由于太阳风中的氢离子造成的。 然而，研究人员发现磁尾中肯定还有其他水形成来源。

研究人员提出，磁尾内的高能电子与月球土壤发生反应，释放出捕获的氢，然后形成水。 计划进一步调查月球穿过磁尾期间不同点的月球两极的水含量，以便更好地了解这一过程。

这项研究意义重大，因为它可以帮助科学家找到月球上的水源，这对于未来的长期月球任务以及潜在的人类定居点的建立至关重要。

来源：

1。 NASA

2. 太空网

3. 科学快讯