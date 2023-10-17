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科学

水星周围神秘的“歌唱”等离子波

By罗伯特·安德鲁

17月 2023日，XNUMX
水星周围神秘的“歌唱”等离子波

科学家们对太阳系中最小的行星水星有了一个令人着迷的发现。 由日本金泽大学天文学家 Mitsunori Ozaki 领导的研究人员检测到水星周围的“歌唱”等离子体波，这可以扩大我们对水星磁环境的了解。

水星的独特之处在于，由于它靠近太阳，因此缺乏强磁场。 这些等离子体波或“哨声”声音的发现具有重要意义，因为它们通常是在地球、木星和土星等行星的大气层中观察和记录的。 然而，这是第一次在水星周围发现这种波，由于太阳风和太阳辐射的持续轰击，水星几乎不存在大气层。

与地球不同，地球拥有臭氧层等永久辐射带来捕获太阳辐射，而水星缺乏这种保护。 因此，这一新发现为研究太阳风如何塑造水星的弱磁场提供了机会。

近几个月来，有关水星的其他有趣事实也出现了。 尽管缺乏大气层，这颗行星却拥有自己独特的极光。 此外，水星以其绕太阳运行速度快而闻名，只需 88 个地球日即可完成一圈。 令人惊讶的是，它并不是太阳系中最热的行星；它是太阳系中最热的行星。 这个称号属于金星，因为它有浓厚的大气层。 此外，科学家观察到水星正在逐渐缩小，这一现象多年来一直困扰着研究人员。

水星周围等离子体波的发现扩展了我们对水星及其磁环境的了解。 它为科学家提供了新的机会，可以更深入地研究水星的奥秘，并更好地了解太阳风对这颗岩石行星的影响。

来源：
– 金泽大学
– 科学警报

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