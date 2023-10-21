新小行星“Polyhymnia”引发了有关未知元素的疑问

亚利桑那大学最近进行的一项研究发现了一颗名为“Polyhymnia”的小行星，它违背了地球上已知的元素。 这项发表在《欧洲物理杂志 Plus》上的研究表明，Polyhymnia 的密度比地球上发现的任何元素都高，这表明存在一种目前在我们的元素周期表中不存在的元素。

波利海姆尼亚位于火星和木星之间的小行星带，由于距离地球较近，它被归类为“近地”小行星。 虽然小行星可能看起来并不重要，但它们的成分却让天体物理学家和美国宇航局科学家着迷。 事实上，NASA 正在积极寻找 Polyhymnia，以便获取样本并进一步研究其特性。

亚利桑那大学物理学教授约翰·拉菲尔斯基（Johann Rafelski）对这一发现发表了评论，他指出，如果像波利海姆尼亚这样的小行星含有超重元素，就会引发人们对这些元素是如何形成以及为什么在其他地方没有发现它们的疑问。 Polyhymnia 的密度甚至超过了地球上已知密度最大的元素，例如锇，锇因其质子数量最多而闻名。

亚利桑那大学团队将 Polyhymnia 归类为“CUDO”（致密超密天体），表明其存在目前人类未知的成分。 据信，该元素保持稳定，原子序数为 164，这表明其密度比我们目前已知的任何元素都要高得多。

美国宇航局已经开始制定发射无人航天器的计划，以研究和检索波利海姆尼亚的样本。 此次任务是亚利桑那大学和美国宇航局最近合作完成的，成功地从小行星贝努 (Bennu) 上带回了样本。 这些样本被发现富含碳，表明小行星内可能存在有价值的金属。

波利海姆尼亚的发现及其奇特的密度提出了关于宇宙中未知元素的存在及其形成方式的令人兴奋的问题。 即将执行的研究和取回这颗小行星样本的任务将为了解太阳系的奥秘提供宝贵的见解。

定义：

– 小行星：绕太阳运行的小型岩石天体，通常出现在火星和木星之间的小行星带中。

– 密度：每单位体积物质的质量。

– 元素：无法通过化学方法分解为更简单物质的物质。 元素在周期表上用符号表示。

– 元素周期表：化学元素的表格排列，根据原子序数、电子构型和重复化学性质进行组织。

– 质子：一种带正电荷的亚原子粒子，存在于原子核中。

来源：

– 研究发表在《欧洲物理杂志 Plus》上

– 亚利桑那大学新闻稿