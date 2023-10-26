揭开侏罗纪时代巨型掠食者的面纱

在最近的一项突破性发现中，科学家揭示了一种非凡生物的存在，这种生物在侏罗纪时期统治了海洋达惊人的 80 万年之久。 这种巨大的巨型掠食者被称为洛林龙，拥有 4.3 英尺长的巨大下巴和光滑的鱼雷形身体。 洛林龙属于海龙分支，通常被称为海洋杀手，大约在 170 亿年前繁衍生息。

这种古老海洋爬行动物的化石发现于法国东北部，目前被称为“大东部”，为了解恐龙时代巨型掠食性上龙的早期存在提供了宝贵的见解。 上龙与蛇颈龙关系密切，以其熟练的游泳能力和独特的外观（类似于圆胖的海豚和蛇头）而闻名。 然而，洛林龙是最早的巨型掠食性上龙。

通过对化石的深入分析，科学家们重新检查了五项具体发现，包括其下巴的三个部分、带根的牙冠和鳍的碎片。 他们的研究揭示了洛林龙的显着特征，使其与众不同，并在上龙进化树上拥有自己独特的分支。 值得注意的是，与其他上龙类相比，洛林龙拥有更宽、更楔形的压部和下颌骨。

包括洛林龙在内的上龙科被称为“中生代海洋之王”，在其水生领域占据着至高无上的统治地位。 他们在那个时代的巨大实力和统治地位为他们赢得了“王朝”的标签。 洛林龙的下颚能够吞下它所选择的猎物，它以各种大型海洋动物为食，包括鲨鱼、海龟和其他蛇颈龙。

有趣的是，上龙的出现标志着大约 175 亿年前侏罗纪食物链的一个重要转折点。 这一时期见证了像海豚一样的鱼龙等顶级掠食者的减少，为上龙的崛起并确立其霸主地位铺平了道路。

虽然洛林龙的平均长度超过 20 英尺，但其中一些海洋杀手的长度达到惊人的 50 英尺。 当我们探索地球历史的深处时，这些非凡的生物继续激发我们的想象力，并揭示古代海洋世界的奇迹。

常见问题

什么是洛林龙？

洛林龙是一种古老的海洋爬行动物，存在于大约 170 亿年前的侏罗纪时期。 它是海龙亚纲的成员，通常被称为海洋杀手，被认为是最早的巨型掠食性上龙类。

洛林龙有哪些显着特征？

洛林龙拥有 4.3 英尺长的巨大下颌和流线型鱼雷形身体。 与其他上龙类相比，它的压部和下颌骨更宽、更呈楔形。

洛林龙以什么猎物为食？

洛林龙的饮食多样化，以鲨鱼、海龟和其他蛇颈龙等大型海洋动物为食。

洛林龙统治海洋多久了？

在侏罗纪时期，洛林龙作为顶级掠食者统治了令人震惊的 80 万年。

上龙对侏罗纪食物链有什么影响？

大约 175 亿年前，像海豚一样的鱼龙等顶级掠食者数量减少，为包括洛林龙在内的上龙崛起并建立海洋统治地位创造了机会。