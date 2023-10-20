开发预测环境污染物对贝加尔海豹雌激素受体激活的模型

爱媛大学海洋环境研究中心（CMES）的研究人员开发了一种模型，可以预测环境污染物激活贝加尔海豹雌激素受体的能力。 本研究利用体外实验和计算机模拟来评估双酚 (BP) 和羟基化多氯联苯 (OH-PCB) 对雌激素受体 α (bsERα) 和 β (bsERβ) 亚型的激活潜力。

体外实验表明，大多数 BP 和 OH-PCB 对两种 bsER 亚型都表现出雌激素样活性。 在测试的 BP 中，双酚 AF 表现出最强的雌激素样活性。 同样，在测试的 OH-PCB 中，4'-OH-CB50 和 4'-OH-CB30 分别表现出最强的抗 bsERα 和 bsERβ 活性。

为了进一步研究这些环境污染物如何与 bsER 结合，进行了计算机对接模拟。 根据这些模拟结果和污染物的结构特性，开发了两种 bsER 亚型的定量构效关系 (QSAR) 模型。 这些模型在体外实验中准确预测了每种环境污染物的激活潜力，区分了对 bsERα 和 bsERβ 激活的化合物和不激活的化合物。 研究人员还确定了影响污染物活化潜力的重要因素。

此外，研究人员使用相同的方法成功构建了一个 QSAR 模型，可以预测小鼠雌激素受体（ER）的激活潜力。 这证明了这种建模方法在不同物种中的适用性。

该模型的开发是理解和预测环境污染物对贝加尔海豹内分泌系统影响的重要一步。 它提供了一个宝贵的工具，用于评估这些污染物的潜在风险，并为这一脆弱物种的保护工作提供信息。

资料来源：Hoa Thanh Nguyen 等人，“通过计算机模拟和分子描述符预测环境污染物对贝加尔海豹雌激素受体的体外反式激活效力”，生态毒理学和环境安全（2023 年）。