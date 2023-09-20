诊断领域的突破：CRISPR 技术以前所未有的精度和速度检测猴痘病毒

来自 Peter Doherty 感染与免疫研究所以及 Walter 和 Eliza Hall 医学研究所的科学家开发了一种革命性的诊断工具，称为 MPXV-CRISPR。 他们的合作研究发表在《柳叶刀微生物》上，展示了 CRISPR 技术在检测猴痘病毒 (MPXV) 方面的强大功能，其准确性和速度无与伦比。

虽然 CRISPR 因其基因编辑能力而广为人知，但它最近被用来设计高度敏感的诊断工具。 MPXV-CRISPR 充当“超精确侦探”，快速识别临床样本中与病毒相关的特定遗传物质。 研究人员对该工具进行了编程，以针对 MPXV 独特的基因序列，使用 523 个 MPXV 基因组的数据库来构建与病毒 DNA 结合所需的“指南”。

当临床样本中存在病毒 DNA 时，CRISPR 系统会被引导至目标并发出表明病毒存在的信号。 MPXV-CRISPR 实现的灵敏度和精确度可与金标准 PCR 方法相媲美，但测试时间显着缩短。

MPXV-CRISPR 的突破性特点之一是诊断速度。 目前的猴痘诊断通常涉及集中实验室检测，可能需要几天时间才能得出结果。 相比之下，MPXV-CRISPR 可以在 45 分钟内检测出病毒。

为了满足世界卫生组织制定的标准，研究团队的目标是将 MPXV-CRISPR 改造为便携式设备，用于护理点的现场检测。 这项技术有可能彻底改变猴痘的管理，提供更快的准确诊断，特别是在资源有限和偏远地区。 通过加快治疗和改善患者的治疗结果，分散的检测方法可以显着增强公共卫生对猴痘爆发的反应。

该研究是与墨尔本性健康中心和莫纳什大学合作进行的。 研究人员相信 MPXV-CRISPR 代表了诊断领域的重大进步，并有望改变未来的疾病管理。

Sumber:

柳叶刀微生物。 （2023）。 使用 CRISPR-Cas12a 介导的检测快速检测猴痘病毒：实验室验证和评估研究。