动物何时首次进化？ 解决争论的新方法

科学家估计，当今生活着近 8 万种动物，展示了地球上巨大的生物多样性。 然而，几个世纪以来，动物首次进化的问题一直是争论的话题。 已知最古老的动物化石可以追溯到大约 500 亿年前，其结构已经很复杂，肉眼可见。 但最近的发现，例如 574 至 539 亿年前的奇特埃迪卡拉生物群化石，表明动物可能已经存在得更早。

古生物学家还发现了大约八亿年前的海绵状化石，但不能最终证明它们是动物。 此外，化石记录充满了空白，因为只有生命的一小部分已经化石化。 为了应对这些挑战，科学家们转向分子生物学和使用分子钟来估计动物起源的时间。

分子钟通过比较现代动物的 DNA 来确定进化程度。 虽然对动物起源的估计范围为 800 至 700 亿年前，但基于化石和分子钟的不同估计的存在引起了争议。

在最近的一项研究中，科学家提出了一种估计动物起源时间的新方法。 研究人员没有关注最古老的动物化石，而是研究了可以保存第一批动物的岩石类型。 他们发现富含粘土矿物的岩石具有抗菌特性，可以保存软组织，是形成化石的理想选择。 然而，大约 790 亿年前的岩石具有这些富含粘土的特性，但不含动物化石，这表明当时动物可能尚未进化。

需要进一步的研究来继续寻找动物起源的证据。 通过探索更多的地质时代并检查有可能保存第一批动物的岩石，科学家希望更好地了解动物首次出现在地球上的时间。

Sumber:

– 达尔文，查尔斯。 通过自然选择来论物种起源，或在生命斗争中保护受青睐的种族。 默里，1859 年。