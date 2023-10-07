科学家创建叶绿体蛋白质组空间图谱以了解光合作用

研究人员开发了叶绿体蛋白质组的空间图谱，揭示了光合作用的内部运作机制。 植物和藻类中发现的叶绿体在通过光合作用将太阳能转化为化学能方面发挥着至关重要的作用。

在《细胞》杂志上发表的一项研究中，科学家绘制了绿藻衣藻叶绿体内 1,034 种蛋白质的位置图。 这张综合图揭示了叶绿体的空间组织，并识别了各种叶绿体结构，包括叶绿体包膜、DNA-蛋白质复合物、脂肪储存微区室以及与二氧化碳捕获相关的蛋白体。

通过检查已知蛋白质和新成分之间的相互作用，研究人员检测到存在于叶绿体和其他细胞结构中的蛋白质，表明这些结构之间存在交叉功能和通信。 利用机器学习技术，该团队对衣藻中所有蛋白质的位置进行了预测，帮助根据细胞位置为以前未表征的蛋白质分配假定的功能。

该空间图谱为叶绿体内蛋白质的功能和组织提供了宝贵的见解，使科学家能够更好地了解光合作用的内部运作。 这些知识对于提高作物生产力以应对农业气候变化的挑战至关重要。

王连勇等人的研究。 为未来的研究奠定了基础，重点是揭开叶绿体的神秘面纱，叶绿体是参与光合作用的中心细胞结构。

来源：

– Linyong Wang 等人，“叶绿体蛋白图谱揭示了生物合成途径的点状结构和空间组织”，Cell (2023)。

– 期刊信息：Cell