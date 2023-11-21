蒙古科学家对恐龙死亡姿势有了新的见解

在蒙古进行发掘的科学家有了一项非凡的发现，揭示了恐龙的死亡姿势。 在戈壁沙漠的巴伦戈约特组（Barun Goyot Formation），古生物学家出土了一种以前未知的恐龙物种的头骨和几乎完整的骨架。 这一发现特别有趣的是，大部分骨头仍然按照恐龙最初的死亡姿势排列，为了解它们的行为和生理学提供了新的见解。

该物种被命名为 Jaculinykus yaruui，据信源自阿尔瓦拉兹龙科，这是一群白垩纪晚期的小型鸟状恐龙。 这一发现挑战了之前的观念，即只有现代鸟类在死亡时才会表现出特定的睡眠姿势。 这一发现表明，这种行为在非鸟类恐龙及其鸟类亲戚中比预期更常见。

爬行动物化石副馆长景迈·奥康纳博士讨论了这一发现的意义。 与传统的睡眠姿势不同，恐龙的头塞在四肢上，尾巴紧紧地缠绕在身体上。 这种姿势反映了现代鸟类的姿势，表明两者之间存在潜在的联系。 人们认为这种睡姿具有体温调节功能，即使在死亡时也能保存体温。

这一发现为阿瓦拉慈龙科动物的进化变化提供了宝贵的线索。 随着这些恐龙的体型随着时间的推移而缩小，它们可能采用了与鸟类同类相同的体温调节策略。 这表明类似鸟类的体温调节行为在动力飞行起源之前就已经进化，凸显了古代恐龙令人着迷的适应和行为。

这一突破性的发现不仅扩大了我们对恐龙行为的理解，而且强调了古代和现代鸟类之间的共同特征。 它强调了仔细研究化石以解开地球历史和曾经在地球上漫步的生物之谜的重要性。

常见问题解答

1. 这一发现有何意义？

在蒙古戈壁沙漠中发现了一种以前未知的恐龙物种，为恐龙死亡时的睡眠姿势提供了线索。 这一发现表明，这种类似于现代鸟类的特殊睡眠姿势在非鸟类恐龙及其鸟类亲戚中比之前认为的更为常见。

2. 恐龙的睡眠姿势与现代鸟类有何关系？

恐龙的睡眠姿势是把头埋在四肢上，尾巴缠绕在身体上，这与现代鸟类的睡眠姿势很相似。 这种相似性表明两者之间存在潜在联系，挑战了只有鸟类在死亡时才会表现出这种特定姿势的观点。

3. 恐龙为什么采取这种睡姿？

专家认为，睡姿具有体温调节功能，即使在死亡时也有助于保存体温。 随着时间的推移，恐龙的体型发生了变化，这种行为可能是在恐龙中进化而来的。

4. 这一发现揭示了恐龙进化的哪些方面？

这一发现表明，在恐龙物种中看到的类似鸟类的体温调节行为早于动力飞行的起源。 随着时间的推移，阿瓦拉慈龙的体型不断缩小，它们很可能采用了与鸟类同类相同的体温调节策略。

5. 这一发现如何有助于我们理解古代生命？

通过揭示对恐龙行为和生理学的新见解，这一发现扩展了我们对古代生命形式的理解。 它强调了恐龙和现代鸟类之间的共同特征，强调了仔细的化石分析在破译我们星球历史方面的重要性。