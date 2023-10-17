欧空局的摊铺机项目旨在在月球上创造适合道路行驶的表面

欧洲航天局 (ESA) 启动了一个名为 PAVER 的项目，旨在在月球上建造适合道路行驶的表面。 这项雄心勃勃的努力旨在通过利用强大的激光将月球尘埃熔化成固体玻璃表面，铺平月球表面的活动区域，包括道路和着陆场。 PAVER项目由德国BAM材料研究与测试研究所、阿伦大学、奥地利LIQUIFER Systems Group和德国克劳斯塔尔理工大学牵头。

开展此类项目的必要性源于月球尘埃所带来的挑战，月球尘埃超细、具有磨蚀性且粘性强。 在阿波罗时代，月球尘埃造成了严重的问题，堵塞设备并腐蚀宇航服。 阿波罗17号月球车积聚的灰尘导致了过热的威胁，而苏联的月球车2号则因散热器被灰尘覆盖而导致过热。

PAVER 项目旨在通过使用 12 千瓦二氧化碳激光器熔化模拟月尘来克服这些挑战。 这个过程产生了三角形的、中心空心的几何形状，这些形状可以联锁起来，在大面积的月球土壤上形成固体表面。 这些表面可以用作道路或着陆场。

所得材料呈玻璃状且易碎，但可以承受向下的压力。 即使损坏，仍然可以使用并根据需要进行修复。 研究小组估计，一个100平方米、厚度为115厘米的着陆场可以在XNUMX天内建成。

该项目是对欧空局基本活动通过开放空间创新平台（OSIP）发起的创意呼吁的回应，该平台寻求与地外制造和建设相关的研究创意。 PAVER 项目被誉为一项有效的投资，为进一步研究开辟了多种有希望的途径。

当宇航员准备返回月球表面时，创建适合道路行驶的表面可以显着提高月球探索的安全性和效率。 PAVER 项目为解决月球尘埃带来的挑战提供了一个潜在的解决方案，使月球更适合居住，更适合未来的任务。

来源：

- 那

– BAM 材料研究与测试研究所

– 艾伦大学

– LIQUIFER 系统集团

– 克劳斯塔尔理工大学

– 德国航空航天中心空间材料物理研究所，DLR