生而为人意味着什么？

长期以来，科学家们一直认为，智人拥有复杂的思想和深刻的情感，是地球上唯一真正的人类，而早期的人类，如尼安德特人，被认为只是进化道路上的一步。 然而，古代 DNA 技术的最新进展挑战了这一观点，并揭示了人类历史更加复杂的图景。

古代DNA技术的出现使研究人员能够从古代人类物种中提取遗传物质，包括我们的早期祖先和其他两条腿行走的相关群体。 通过DNA分析，科学家们发现我们这个物种与各种类型的早期人类共存，例如尼安德特人、丹尼索瓦人以及其他仅通过遗传证据得知的“幽灵种群”。

这一发现表明，我们并不像我们曾经想象的那么特殊，其他灭绝的人类群体在很多方面与我们相似。 这些群体与我们的祖先有密切的互动，包括可能的杂交。 DNA 分析表明智人与尼安德特人和丹尼索瓦人交配，并且在我们的遗传密码中也发现了其他未知人群的证据。

与之前的看法相反，这些发现表明早期人类有复杂的行为，例如艺术创作、工具使用，甚至埋葬习俗。 现代人类是进化巅峰的观点受到了这些发现的挑战，导致科学家重新评估人类独特性的概念。

对人类历史的新认识凸显了不同人类物种之间的相互联系和共同祖先。 它表明我们并不是人类存在的唯一“类型”，而是代表了多样化家谱的一个分支。 通过研究古代 DNA 和考古证据，科学家们希望继续揭开人类真正意义的故事。

来源：

– https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ancient-dna-reveals- humans-interbred-many-other-groups-180976436/

– https://www.nature.com/articles/d41586-019-01031-x