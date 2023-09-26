美国宇航局的小行星样本安全运送到犹他州沙漠

美国宇航局最新的太空任务实现了一个重要的里程碑，装载着有史以来从小行星收集到的最大土壤样本的太空舱成功降落在犹他州沙漠。 太空舱从奥西里斯-雷克斯号航天器中释放出来，降落在盐湖城以西的指定着陆区。

OSIRIS-REx 航天器一直在执行从小行星贝努收集样本的任务，并于今年早些时候完成了这项任务。 周日，运载着珍贵货物的橡皮糖形状的太空舱重新进入地球大气层，并安全降落到犹他州沙漠。

这对于 NASA 来说是一项重大成就，因为它标志着自 1960 世纪 1970 年代和 XNUMX 年代阿波罗任务带回月球岩石以来，首次将小行星样本成功带回地球。 科学家们渴望研究小行星样本，因为它可以提供有关太阳系形成的宝贵见解，并可能提供有关地球生命起源的线索。

在其他与太空相关的新闻中，美国太空部队正在探索与中国建立热线的可能性，以防止太空危机。 太空作战负责人钱斯·萨尔茨曼将军表示，太空军与中国同行之间需要进行直接沟通，以缓和紧张局势。 虽然内部进行了讨论，但尚未与中国进行正式接触。

与中国建立热线可能是确保太空和平合作并避免潜在冲突或误解的关键一步。 美国认识到太空探索国际合作的重要性，并致力于与所有航天国家建立更好的沟通渠道。

这两项进展都凸显了太空探索领域的持续进步与合作，以及天基活动在现代世界中日益增长的重要性。

来源：

– 美国宇航局：www.nasa.gov

– 路透社：www.reuters.com