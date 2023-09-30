研究人员在距今 6 万年前的海龟化石中发现了 DNA 残留物，使其成为少数含有遗传物质的古代脊椎动物化石之一。 这块化石于 2015 年在巴拿马加勒比海岸出土，保存了一种被称为骨细胞的骨细胞，细节异常丰富。 虽然化石不完整，缺乏海龟的整个骨骼，但甲壳（壳）相对完整。 研究人员估计，这只海龟活着时约有一英尺长。

这一发现为理解古代生物及其进化历史开辟了新的可能性。 通过分析 DNA 残留物，科学家可以深入了解这种古老龟类的基因组成。 这些发现有助于更深入地了解古代和现代海龟物种之间的进化关系，例如坎普氏丽龟和橄榄丽龟。

社交媒体和私人合作：印度航天局的变革内部

印度航天局印度空间研究组织 (ISRO) 在其月船 3 号月球任务中实现了破纪录的里程碑。 此次直播活动在 YouTube 上吸引了超过 8 万观众，突显了人们对印度低成本太空工程和科学事业的兴趣和支持。 这一成功背后是一项战略努力，旨在将这家拥有 54 年历史的航天局重塑为平易近人且有吸引力的品牌。

据现任和前任员工以及行业专家称，ISRO 已采取措施利用社交媒体平台和私人合作伙伴关系来提高公众参与和意识。 这种方法旨在让公众更容易进行太空探索，并促进与私营公司的合作。 ISRO 对透明度和参与度的关注使印度成为全球航天工业的重要参与者。

日本月球初创公司推迟了美国宇航局赞助的登月任务

日本月球运输初创公司 ispace 宣布将其未来的登月任务推迟一年。 该任务原计划于 2025 年进行，现已推迟至 2026 年。做出这一决定的原因是需要更好地为 NASA 的委托做准备，并解决组件供应延迟的问题。

ispace 于 1 月份使用 Hakuto-R Mission XNUMX 航天器进行的首次月球登陆尝试由于高度错误计算而遭遇挫折。 据英国《金融时报》报道，该公司近几个月面临公司动荡。 尽管面临挑战，ispace 仍然致力于月球探索，并致力于提高其技术能力和运营流程。

定义：

– DNA：脱氧核糖核酸，是所有生物体中存在的遗传物质。

– 化石：岩石中保存的古代动植物的遗骸或痕迹。

– 脊椎动物：有脊椎或脊柱的动物。

– 甲壳：某些动物的坚硬保护壳，例如海龟或甲壳类动物。

来源：

– 来源 1：路透社：“在 6 万年前海龟化石中发现 DNA 残留物”

– 来源 2：路透社：“社交媒体和私人合作伙伴关系：印度航天局的变革内部”

– 来源 3：路透社：“日本月球初创公司 ispace 将 NASA 赞助的任务推迟到 2026 年”