新研究发现条纹鬣狗在尸体处理中的作用可以带来经济利益

在拉贾斯坦邦萨瓦伊曼辛野生动物保护区进行的一项新研究估计了条纹鬣狗对牲畜尸体和野生猎物的拾荒服务所带来的经济利益。 研究发现，2019-2020年期间，保护区内的条纹鬣狗消耗了23吨牲畜尸体和17吨野生猎物，节省了数千美元的尸体清除成本。

条纹鬣狗提供废物处理服务，有助于阻止疾病传播和保持环境清洁。 这些好处不仅可以降低疾病风险，还可以通过避免电火化或火葬等人工尸体处理方法来节省资金。

这项研究是对人类主导的环境中条纹鬣狗食腐所带来的经济利益的首次估计之一，旨在揭示这些经常被忽视的食腐动物所做出的积极贡献。 研究表明，对当地社区进行有关这些金钱利益的教育可能会消除与条纹鬣狗相关的负面形象，并有助于保护它们。

条纹鬣狗是世界上四种鬣狗之一，发现于印度。 这些独居的食肉动物具有类似狗的外观，并且会伺机捕食被较大食肉动物捕食的动物遗骸和丢弃的家畜尸体。

由于该地区牲畜数量众多且卫生条件差，条纹鬣狗提供的尸体处理服务尤为重要。 将尸体倾倒在空旷地区和路边会造成严重的废物管理问题，使该地区容易受到人畜共患病的传播。

研究人员对条纹鬣狗提供的食腐服务的经济贡献进行了量化。 他们通过两种方法估算了尸体处理的价值：电火葬和火葬。 研究结果显示，在研究区域每年产生的 4.4 吨废物中，条纹鬣狗清除了约 23% 的牲畜尸体废物，总计 525 吨。 据计算，电火化垃圾清除成本为 7095 美元，火葬垃圾清除成本为 49,665 美元。

该研究提出，森林官员可以利用所确定的金钱利益来管理条纹鬣狗及其栖息地。 本研究中采用的评估方法也可以应用于面临牲畜尸体处理挑战的其他领域，使豺狼和狐狸等食腐动物受益。

总体而言，了解条纹鬣狗提供的食腐服务的经济价值强调了这些动物在维护健康景观方面的重要性，并鼓励重新评估通常与它们相关的负面看法。 通过消耗牲畜粪便，条纹鬣狗不仅可以为社区节省资金，还有助于生态系统中的疾病预防和养分循环。

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– 图片来源：兰迪普·辛格