计算机确定恐龙灭绝的原因

达特茅斯学院的一组研究人员使用贝叶斯反演建模方法来确定导致恐龙灭绝的白垩纪-古近纪灭绝事件的最可能原因。 通过分析地质和气候数据，研究人员开发了一个与化石记录相匹配的场景。 他们的公正计算机模型确定，德干地盾火山在 300,000 万年的时间里释放的气体足以引发灭绝事件。 这种公正的方法为恐龙灭绝的原因提供了新的见解。

患有自闭症和多动症的儿童很难清除 BPA

双酚 A (BPA) 是一种用于制造塑料的化合物，已被发现具有内分泌干扰作用。 最近的一项研究表明，患有自闭症谱系障碍和注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 的儿童清除体内 BPA 的能力较低。 考虑到多年来这两种疾病的诊断数量不断增加，这一发现意义重大。 虽然接触 BPA 不太可能是这些疾病的唯一原因，但它可能会促进这些疾病的发展。

新技术显示出处理地下水中 PFAS 毒素的前景

俄亥俄州立大学的一组研究人员开发了一种新技术来处理受污染地下水中的全氟烷基物质和多氟烷基物质 (PFAS)。 PFAS 化合物由于在环境中持久存在而被称为“永远的化学物质”，与各种健康问题有关。 研究人员利用超声波降解来削弱氟调聚物磺酸盐中的化学键，氟调聚物磺酸盐是消防泡沫中常见的一种 PFAS。 该技术显示出处理市政自来水和废水中的 PFAS 毒素和药物的潜力。

美国宇航局的延时视频显示恒星遗迹

美国国家航空航天局 (NASA) 发布了一段延时视频，展示了 20,000 万年前爆炸的恒星残骸。 天文学家使用哈勃太空望远镜观察了天鹅座环星云中膨胀的超新星气泡的一部分。 延时镜头显示，恒星的碎片正以每小时五十万英里的速度冲入太空。 这段引人入胜的视频让我们得以一睹正在进行的爆炸，并提供有关恒星遗迹的宝贵信息。

不诚实的后果

社会科学研究人员发现了一种称为“诚实流失”的新现象。 这个术语指的是诚实的人从作弊盛行的地区迁移的倾向。 这种迁移造成了口是心非的循环，导致政治领导质量下降、收入增长放缓和劳动生产率下降。 例如，在意大利，虚假出生登记被用作地区诚实的衡量标准。 那些从高作弊地区迁移到低作弊地区的人持有伪造出生证明的可能性较小。 了解不诚实的后果可以为创建更诚实的社区的策略提供信息。

来源：

–“达特茅斯研究人员开发计算机模型来确定恐龙灭绝的原因”

– “研究发现，患有自闭症和多动症的儿童清除 BPA 的能力较低”

– “新技术显示出处理地下水中 PFAS 毒素的前景”

– “美国宇航局的延时视频捕捉到冲入太空的恒星遗迹”

– “研究人员发现社区不诚实的后果”