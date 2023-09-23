转基因蚕合成蜘蛛丝，绕过蜘蛛

科学家们利用 CRISPR-Cas9 对蚕进行基因改造，成功绕过蜘蛛生产蜘蛛丝。 蜘蛛丝以其卓越的机械性能而闻名，例如高拉伸强度、延展性、韧性和粘合性。 材料科学的进步开辟了各种可能性，包括开发更耐用、更舒适的服装、新型防弹装甲和生物医学应用。

蜘蛛生产的蜘蛛丝仅限于特定用途。 因此，研究人员寻求寻找更合规的蜘蛛丝来源。 金毛猎犬可能会被认为是一种可能性，但中国的研究人员由于几个重要原因选择了蚕。 转基因蚕产生蜘蛛丝，使它们成为理想的丝绸生产者。

奥西里斯-雷克斯航天器将小行星样本运送到地球

Osiris-Rex 航天器计划将 101955 Bennu 小行星的样本运送到地球。 该航天器在飞行了 4 亿英里的距离后，通过降落伞投下的样本舱成功从贝努收集了半磅重的太空碎石。 这项任务旨在为我们太阳系的起源提供有价值的见解。

贝努被认为是一个潜在的危险天体，也是阿波罗穿越地球碳质小行星群的一部分。 它在 2178 年至 2290 年间影响地球的可能性很小。通过研究该样本，研究人员希望能够更好地了解太阳系的历史。

灵长类动物的鲜艳色彩有助于社交交流

虽然哺乳动物通常表现出更柔和的颜色，但灵长类动物也有例外。 布里斯托大学的研究人员进行的一项研究表明，一些灵长类动物的明亮颜色是色觉较差的物种内部的一种社会交流形式。 这种明亮的颜色传达了与生育力和社会等级制度相关的信息。

此前，人们认为哺乳动物明亮的颜色对应于增强的色觉。 然而，这项研究挑战了这一假设，并提供了有关灵长类动物社交交流中颜色使用的新见解。

重新考虑经济增长：去增长和增长

由于气候变化给全球经济和人类生存带来挑战，政策制定者提倡将“绿色增长”作为解决方案。 这一概念表明，在减少温室气体排放和促进可持续性的同时实现经济增长是可能的。 然而，越来越多的学者对这种方法表示怀疑。

相反，一些学者提出了替代范式。 其中一种范式是“去增长”，它主张有计划地减少材料消耗。 另一种观点是“增长”，它强调可持续性，而不仅仅关注GDP增长。 这些替代方法旨在解决传统经济增长模式的环境和社会后果。

饥饿的超大质量黑洞：更快的物质消耗

西北大学最近的研究表明，超大质量黑洞消耗周围物质的速度可能比之前想象的更快。 这些黑洞扭曲周围的时空，导致吸积盘分裂成内环和外环。 当内环被吞噬时，外盘补充消耗的物质，从​​而形成一个连续的过程。

这一发现对现有模型提出了挑战，现有模型表明消费过程要更长。 如果这个理论是正确的，那么一个完整的物质消耗周期需要几个月的时间，而不是之前估计的数百年。

来源：

– 蜘蛛丝合成：蚕的 CRISPR-Cas9 修饰

– Osiris-Rex 航天器从 Bennu 小行星运送样本

– 灵长类动物的明亮色彩有助于社交交流

– 重新思考经济增长：去增长和增长范式

– 超大质量黑洞更快地消耗物质