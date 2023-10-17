卫星观测显示南极冰架的惊人损失

卫星观测显示，过去 25 年来，南极洲冰架的冰密度不断下降，令人担忧，凸显了气候变化的加速影响。 这项研究分析了欧洲航天局哥白尼 Sentinel-100,000 和 CryoSat 任务的 1 万张卫星雷达图像，发现自 40 年以来，南极洲超过 1997% 的浮动冰架体积显着减少。在 162 个南极冰架中，有 71 个经历了体积减少，导致研究期间冰总量损失约 8.3 万亿吨。

研究结果强调了冰损失的潜在影响。 作为南极洲陆地冰盖的延伸，冰架起到了屏障的作用，减缓了冰流入海洋的速度，从而稳定了冰川。 然而，冰架的消失不仅会导致海平面上升，还会以冰川淡水流入海洋的形式加速冰的流失。 这种双重影响带来了重大风险。

研究显示，冰架融化导致约74万亿吨新鲜融水释放到海洋中。 融水的流入可能会影响海洋环流，而海洋环流在调节全球温度和支持水生生物方面发挥着至关重要的作用。

该研究还展示了南极洲冰损失的复杂情况。 非洲大陆西侧的冰架由于不同的洋流和风而受到更温暖的水的影响，与东侧的冰架相比，经历了更严重的冰损失。 南极洲最大的盖兹冰架自 2 年以来损失了 1997 万亿吨冰，其中约 5% 的损失归因于冰破裂并漂入海洋。 其余 95% 的损失是由于冰架底部融化造成的。

该研究得出的结论是，南极洲近一半的冰架正在缩小，并且没有恢复的迹象，这表明它们在气候变暖的压力下无法再生。 这凸显了对南极洲持续进行卫星监测的迫切需要，例如哥白尼哨兵一号和冷冻卫星任务，以跟踪和了解这片偏远极地景观发生的变化。

来源：

–《科学进展》杂志出版

– 欧洲航天局 (ESA) Copernicus Sentinel-1 和 CryoSat 卫星任务