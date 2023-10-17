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深空气候观测站捕捉到日食的壮观照片

By薇琪斯塔夫罗普卢

17月 2023日，XNUMX
深空气候观测站捕捉到日食的壮观照片

由美国宇航局、美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 和美国空军联合开发的深空气候观测站 (DSCOVR) 卫星最近拍摄到了发生在14 年 2023 月 1 日。这次日食让美洲各地数百万天文观测者着迷，DSCOVR 从近 XNUMX 万英里之外的独特视角提供了令人惊叹的景色。

DSCOVR 拍摄的图像展示了我们的星球，在广阔的黑暗太空中呈现出充满活力的蓝色色调。 然而，由于月球的昏暗阴影，北美的很大一部分地区显得很安静。 这颗卫星的主要任务是监测太阳风并增强空间天气预报。 此外，它还利用 NASA 的地球多色成像相机 (EPIC) 来观察地球并捕捉令人惊叹的事件，例如最近的日食。

当月球位于地球和太阳之间，挡住了我们的视线时，日食就会发生。 这些排列相对罕见，因为与地球绕太阳的轨道相比，月球绕地球的轨道倾斜约 5 度。

在最近的日食期间，月球和太阳在地球天空中的大小似乎大致相同。 然而，月球的椭圆轨道意味着它无法完全覆盖太阳，从而导致环形或“火环”食。 在这种类型的日食中，月盘周围有一个明亮的光环。 那些有幸位于 130 英里宽的环形路径内的人亲眼目睹了这一壮丽的现象。

除了 DSCOVR 之外，当月球的影子从东南部穿过美国时，其他地球轨道卫星也捕捉到了日食的图像和视频。

来源：
– 图片来源：Brett Tingley/Space.com/Future
–美国宇航局
– 美国国家海洋和大气管理局
– 美国空军

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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