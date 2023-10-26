探索南极洲东部冰层下的古老景观

最近的一项研究揭示了东南极洲冰盖下隐藏的古老景观，让我们得以一睹该地区冰期前的过去。 英国达勒姆大学进行的研究利用卫星数据发现了奥罗拉和施密特冰下盆地附近的一块土地，该盆地在长达 34 万年的时间里基本保持不变。 正如该研究的共同主要作者斯图尔特·贾米森（Stewart Jamieson）所描述的那样，这片土地在冰盖形成之前提供了“景观的幽灵”。

利用现有数据，研究人员能够绘制冰表面的起伏图，这与下方海拔的变化相对应。 这些微妙的梯度揭示了位于地表以下 1.2 英里（2 公里）处的冰下景观。 该景观由三个独立的陆地组成，由 U 形山谷连接，表明它们曾经是连续地层的一部分。 然而，在古代冈瓦纳超大陆分裂期间，构造力可能导致这些大陆的分离。

研究表明，随着白垩纪时期气候变冷，冰盖在每块大陆的顶部形成。 随后的融化和径流形成了流向当时正在开放的海岸的河流。 大约 34 万年前，覆盖今天南极洲的巨大冰盖不断生长并埋葬了整个大陆，保留了这片冰河前的景观。

有趣的是，由于冰盖的重量，东南极洲的一些地区经历了严重的侵蚀。 然而，在最近发现的地点，冰的厚度还没有达到允许水积聚的厚度，从而防止侵蚀。 这表明这种特殊的景观在数百万年来一直保持相对稳定。

虽然需要进一步调查来确认景观的年龄，但钻穿冰层以从现场提取岩石和沉积物样本将提供有价值的见解。 了解东南极冰盖下的古代景观对于预测其在变暖世界中的行为至关重要。 通过了解地貌的形状和特征，科学家可以深入了解当前的冰流并预测未来的变化。

常见问题

最近的研究在东南极洲冰盖下发现了什么？

这项研究揭示了东南极洲冰盖下长达 34 万年的古老景观基本保持完好。

这片古老的景观是如何被发现的？

研究人员利用卫星数据绘制了冰表面海拔的变化图，这与底层景观的变化相对应。 这些微妙的梯度揭示了埋藏在地表以下 1.2 英里（2 公里）的冰下景观。

这个发现有什么意义？

了解东南极洲下方的冰期前景观可以为预测变暖世界中冰盖的行为提供宝贵的见解。 通过研究地貌的形状和特征，科学家可以更好地了解冰的当前流动并预测未来的变化。

是否有计划确认景观的年龄？

研究人员希望通过钻探冰层并从现场提取岩石和沉积物样本来进行进一步的调查。 这将有助于更准确地确定景观的年龄。