十月的夜空：行星排列和日食

在十月份，天文观测者可以期待一些令人兴奋的天体事件。 本月伊始，月亮刚过满月，可以看到位于南纬三度的木星。 第二天，天王星也出现在月球以南三度的位置，但月球的亮度可能会使观测这些行星变得困难。

2 月 1.1 日晚上，月亮位于昴宿星团以南，距离约 1.4 度。 随着本月的进展，北河三将在 7 月 10 日位于月球以北 XNUMX 度，而金星将在 XNUMX 月 XNUMX 日清晨的天空中可见，位于细长的新月以南 XNUMX 度。

15月XNUMX日标志着秋季食季的到来，以日环食开始。 在此事件期间，月球不会完全覆盖太阳，从而在太阳边缘周围形成一个环形环。 整个西半球都可以看到这次日食。

日食之后，火星将于 15 月 18 日位于月球旁边，尽管月球的细新月相可能使其难以被发现。 0.8月24日，月球将位于心宿二以北1.5度，25月XNUMX日，土星将位于北移XNUMX度，XNUMX月XNUMX日海王星将出现在北移XNUMX度。

28 月 29 日将出现满月和另一次日食，但这一次只能在东半球看到。 1.1 月 XNUMX 日，木星和天王星将再次位于月球以北 XNUMX 度，本月结束时昴宿星团位于月球以北 XNUMX 度。

虽然水星仍然被明亮的晨光所遮蔽，并且距离太阳太近而无法被看到，但金星在日出前在东南方闪耀着“晨星”的光芒。 10月XNUMX日，新月将经过金星，伴随着狮子座明亮的轩辕十四的出现。

至于火星，它仍然离太阳太近而无法观测到，而木星则主宰夜空，在整个夜晚变得越来越明亮和明显。 土星位于夜空中的高处，为望远镜观测者提供了一个绝佳的机会来目睹这颗环状行星的美丽，并可能在黑暗的背景下发现它的一些卫星。 天王星和木星也可以在这个月与月亮一起出现两次。

最后，最近刚刚通过冲日的海王星可以在整个晚上的大部分时间里借助光学仪器进行观测。 此外，黄道光是由太阳光从行星际尘埃散射而产生的微弱光芒，在十月中旬的两周东部晨光之前可以看到。

随着这些令人兴奋的天体事件的发生，天文学爱好者本月将大饱口福。 无论是目睹行星排列、日食，还是用望远镜探索夜空，都有很多东西值得发现和惊叹。

资料来源：James Edgar，加拿大皇家天文学会观察者手册编辑

定义：

– 天体事件：天空中发生的现象，例如行星排列、日食和天体运动。

– 环形日食：一种日食，其中月亮没有完全覆盖太阳，导致月球边缘周围出现环形太阳光。

– 对冲：行星与地球和太阳对齐，地球位于两者之间。

– 黄道光：日落后或日出前沿着黄道（太阳、月亮和行星的路径）出现的微弱的锥形辉光。

– 加拿大皇家天文学会 (RASC)：一个致力于加拿大天文学进步和推广的组织。

注：原文章的网址和图片已被删除。