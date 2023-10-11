在不断变化的世界中容忍模糊性：萨沙·萨根的教训

已故天文学家卡尔·萨根的女儿、著名作家萨莎·萨根在 2023 年韩国先驱人类科技活动上发表了强有力的主题演讲，强调在快速变化的世界中拥抱模糊性的重要性。 萨根强调，不确定性往往会导致不安和焦虑，尤其是在动荡时期。

萨根承认，人类总是对未知事物着迷，但也深受其折磨。 我们无法预测未来已经成为我们持续的压力源。 针对这种不确定性，萨根观察到，人们经常寻求非黑即白的答案作为寻找安全感的一种方式，即使这些答案只是占位符。

然而，萨根强调，面对宇宙提供的巨大可能性，人类必须充满信心地努力拥抱未知。 她利用科学领域来阐明自己的观点，并解释说，即使是最成熟的科学理论也总是留有改变和进一步理解的空间。 萨根反思了她父亲的循证思维哲学，强调追求知识而不是盲目信仰。

萨根在讲话中还对父亲的工作表示敬意。 卡尔·萨根被广泛认为是 20 世纪最受赞誉的天文学家之一，他主张拥抱未知。 他没有对复杂的问题给出仓促的答案，比如外星人是否存在。 萨根钦佩她父亲以证据为基础的理解世界的方法。

萨根最后强调了人类面临的悖论：随着我们对宇宙了解的加深，我们常常感到越来越渺小和微不足道。 然而，她强调了寻找正确答案时耐心和适应能力的重要性。 适应新信息可能具有挑战性，但这对于成长和进步至关重要。

在一个快速变化和不确定性的世界中，萨根的信息提醒我们，拥抱模糊性不仅是必要的，而且对于个人和社会的发展也至关重要。 通过承认我们的知识有限并对新的可能性持开放态度，我们可以充满信心和韧性地驾驭未知。

来源：

– 萨根，S.（2023）。 在 2023 年韩国先驱科技人文活动上的主题演讲。

——卡尔·萨根，安·德鲁扬。 （1980）。 宇宙：个人航行。

——卡尔·萨根。 （1980）。 宇宙。