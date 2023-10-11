逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

在不断变化的世界中容忍模糊性：萨沙·萨根的教训

By薇琪斯塔夫罗普卢

11月 2023日，XNUMX
在不断变化的世界中容忍模糊性：萨沙·萨根的教训

已故天文学家卡尔·萨根的女儿、著名作家萨莎·萨根在 2023 年韩国先驱人类科技活动上发表了强有力的主题演讲，强调在快速变化的世界中拥抱模糊性的重要性。 萨根强调，不确定性往往会导致不安和焦虑，尤其是在动荡时期。

萨根承认，人类总是对未知事物着迷，但也深受其折磨。 我们无法预测未来已经成为我们持续的压力源。 针对这种不确定性，萨根观察到，人们经常寻求非黑即白的答案作为寻找安全感的一种方式，即使这些答案只是占位符。

然而，萨根强调，面对宇宙提供的巨大可能性，人类必须充满信心地努力拥抱未知。 她利用科学领域来阐明自己的观点，并解释说，即使是最成熟的科学理论也总是留有改变和进一步理解的空间。 萨根反思了她父亲的循证思维哲学，强调追求知识而不是盲目信仰。

萨根在讲话中还对父亲的工作表示敬意。 卡尔·萨根被广泛认为是 20 世纪最受赞誉的天文学家之一，他主张拥抱未知。 他没有对复杂的问题给出仓促的答案，比如外星人是否存在。 萨根钦佩她父亲以证据为基础的理解世界的方法。

萨根最后强调了人类面临的悖论：随着我们对宇宙了解的加深，我们常常感到越来越渺小和微不足道。 然而，她强调了寻找正确答案时耐心和适应能力的重要性。 适应新信息可能具有挑战性，但这对于成长和进步至关重要。

在一个快速变化和不确定性的世界中，萨根的信息提醒我们，拥抱模糊性不仅是必要的，而且对于个人和社会的发展也至关重要。 通过承认我们的知识有限并对新的可能性持开放态度，我们可以充满信心和韧性地驾驭未知。

来源：
– 萨根，S.（2023）。 在 2023 年韩国先驱科技人文活动上的主题演讲。
——卡尔·萨根，安·德鲁扬。 （1980）。 宇宙：个人航行。
——卡尔·萨根。 （1980）。 宇宙。

By 薇琪斯塔夫罗普卢

相关帖子

科学

女性在短期关系中更喜欢体力，但为了长期成功更喜欢幽默感

13月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢
科学

安全观看和拍摄日环食指南

13月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

太空中的卫星：对射电天文学的威胁以及我们与宇宙的联系

13月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢

你错过了

科学

女性在短期关系中更喜欢体力，但为了长期成功更喜欢幽默感

13月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

安全观看和拍摄日环食指南

13月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

太空中的卫星：对射电天文学的威胁以及我们与宇宙的联系

13月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

荧光用于测量暴露于臭氧的大豆的应激水平

13月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论