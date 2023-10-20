去除水中微塑料的环保解决方案

韩国科学技术研究院（KIST）的研究人员开发出一种环保材料，可以有效去除水中的微塑料。 微塑料是一种塑料废物，随着时间的推移会分解成小于 20 微米的颗粒，对环境和健康构成重大风险。 目前的水处理厂无法去除小于 20 微米的微塑料，因此有必要寻找替代解决方案。

KIST 水循环研究中心的 Jae-Woo Choi 博士和他的团队开发了一种基于金属有机骨架的固体絮凝剂，可以在可见光照射下聚集纳米塑料。 该材料以普鲁士蓝为基础，普鲁士蓝是一种基于金属有机框架的物质，以前曾用于吸附废水中的放射性元素。

研究人员发现，普鲁士蓝在可见光下可以有效聚集微塑料。 然后他们开发了一种材料，通过调整晶体结构来最大限度地提高普鲁士蓝的聚集效率。 当材料受到可见光照射时，小至0.15微米的微塑料可以聚集到约4,100倍大的尺寸，从而更容易去除。

在实验中，研究人员能够使用开发的材料去除水中高达 99% 的微塑料。 此外，该材料可以絮凝自身重量三倍以上的微塑料，比使用铁或铝的传统絮凝剂高出约250倍。

这种环保的解决方案不仅能有效去除微塑料，而且使用对人体无害的普鲁士蓝。 它是一种固体絮凝剂，很容易回收水中的残留物，并且它使用自然光作为能源，从而实现低能耗过程。

研究人员认为，这项技术具有很高的商业化潜力，可应用于一般河流、废水处理设施和净水厂。 除了微塑料之外，该材料还可用于去除水系统中的其他污染物。

这项研究得到了科学和信息通信部的支持，于 1 月 XNUMX 日发表在国际期刊《水研究》上。

Sumber:

– 韩国科学技术研究院 (KIST)