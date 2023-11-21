锈与财富：针铁矿对澳大利亚景观和经济的影响

您是否知道许多澳大利亚景观独特的棕色和橙色是由一种称为针铁矿的矿物造成的？ 针铁矿，发音为 ger-thahyt，是一种含铁矿物，大量存在于澳大利亚土壤和沉积物中。 这种矿物在塑造澳大利亚的地质历史、土著文化和经济方面发挥了重要作用。

针铁矿是富铁矿物氧化时形成的，是铁锈的主要成分。 澳大利亚独特的地质历史，特别是大约 2.6 亿年前，当地球大气层缺乏氧气时，导致了带状铁地层 (BIF) 的沉淀。 数百万年来，这些 BIF 发生了转变，针铁矿取代了这些岩层中的脉石矿物。

铁矿石和红土镍专家 Erick Ramanaidou 博士解释说，澳大利亚巨大的针铁矿矿床可以追溯到这一古老的过程。 针铁矿主要与西澳大利亚哈默斯利盆地的大量铁矿床有关，但在皮尔巴拉、耶尔加恩和米德尔巴克山脉等其他铁矿区也发现了它。

针铁矿不仅在地质学方面具有重要意义，而且还具有文化和经济价值。 数千年来，澳大利亚土著群体一直使用黄赭石颜料形式的针铁矿来进行洞穴绘画和人体艺术。 如今，针铁矿仍被世界各地的各种文化用于艺术、化妆品、食品着色剂等领域。

此外，针铁矿作为用于炼钢的铁矿石的主要矿物，在澳大利亚经济中发挥着至关重要的作用。 澳大利亚是世界上最大的铁矿石出口国，该行业对该国的出口收入贡献巨大。 2022年，澳大利亚的铁矿石出口收入高达120亿美元，该行业雇佣了大量人员。

随着铁矿石需求持续增长，发现和了解铁矿藏对于确保澳大利亚铁矿石出口的可持续性至关重要。 此外，以减少排放为重点，澳大利亚正在探索低排放炼钢工艺，以减轻铁矿石生产对环境的影响。

总之，针铁矿不仅是一种为澳大利亚景观增色的矿物，而且是其地质历史、土著文化和经济的一个组成部分。 它的形成和存在于巨大的铁矿床中塑造了地貌，并对澳大利亚的经济繁荣做出了重大贡献。