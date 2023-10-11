美国宇航局称，国际空间站俄罗斯模块遭遇泄漏，宇航员安全

在俄罗斯太空舱最近发现泄漏后，美国宇航局 (NASA) 确认国际空间站 (ISS) 上的宇航员是安全的。 周一，该机构的飞行控制人员注意到 Roscosmos Nauka 多用途实验室模块 (MLM) 上的一个散热器发出薄片。 美国宇航局宇航员贾斯明·莫格贝利也证实了这一观察结果，他从冲天窗看到了雪花。 作为预防措施，机组人员被要求关闭美国航段窗户的百叶窗，以防止任何潜在的污染。

美国宇航局和俄罗斯联邦航天局都表示，机组人员从未遇到任何危险。 Roscosmos 已确定泄漏发生在 Nauka 的备用散热器上，该散热器位于模块的外部。 俄罗斯官员已保证传销内部的温度保持舒适，并且操作、实验或船员演习时间没有变化。

该散热器最初是在 2010 年航天飞机任务期间通过 Rassvet 模块运送到空间站，后来在 XNUMX 月份俄罗斯航天局太空行走期间被转移到 Nauka。 NASA 表示，Nauka 上的主散热器运行正常，为模块提供充分冷却，不会对机组人员或空间站的运行产生任何影响。 不过，将进行进一步调查以确定泄漏原因。

这起事件是近几个月来国际空间站上俄罗斯设备发生的一系列冷却剂泄漏事件中的最新一起。 虽然俄罗斯航天局认为之前的泄漏是由于微流星体撞击造成的，但哈佛-史密森空间分析师乔纳森·麦克道尔怀疑存在潜在的系统性问题。 麦克道尔认为，由于三个冷却剂系统现已受到影响，可能存在导致这些泄漏的常见潜在问题。

来源：

–美国宇航局

– 俄罗斯航天局

- 守护者