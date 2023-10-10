俄罗斯国际空间站上的 Nauka 模块遭遇冷却系统泄漏

俄罗斯航天局周一宣布，其附属于国际空间站（ISS）的多功能 Nauka 模块（也称为多用途实验室模块（MLM））的备用冷却系统发生泄漏。 冷却系统负责调节国际空间站上宇航员的温度。 然而，据报道，在评估泄漏情况时，工作人员和空间站是安全的。

这并不是俄罗斯第一次遭遇太空泄漏。 2020 年底，联盟号乘员舱出现泄漏，导致飞船被更换并导致乘员返回延迟。 几个月后，俄罗斯进步号货运飞船也发生了冷却剂泄漏。

在最近的这起事件中，美国宇航局休斯顿任务控制中心的地面团队指示国际空间站上的一名美国宇航员调查泄漏事件。 宇航员从冲天炉（一个可以看到太空景色的圆顶状窗口区域）识别出空间站外的“雪花”。

针对这一事件，美国宇航局发表声明，确认机组人员从未遇到任何危险。 Nauka 上的主散热器运行正常，为模块提供充分冷却，而不影响机组人员或空间站的运行。 NASA 进一步补充说，地面团队将调查泄漏原因。

去年 22 月，现场视频中观察到俄罗斯联盟 XNUMX 号太空舱发生冷却剂泄漏，片状颗粒漂浮到太空中。 经过彻底调查后，美国宇航局工程师得出结论，一块太空碎片或小陨石可能是造成这起事件的原因。

国际空间站是一个距离地球约 400 公里的轨道科学实验室，二十多年来一直被国际宇航员宇航员占据。 然而，随着该结构的老化，NASA 正在为 2030 年左右退役做准备，资助私人建造的继任者的开发，并优先考虑人类重返月球。

来源：

– 俄罗斯航天局 Roscosmos 在 Telegram 上的声明

– NASA 关于国际空间站冷却系统泄漏的声明