俄罗斯宇航员在太空行走期间发射学生卫星以研究太阳帆

俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科和尼古拉·丘布在进行太空行走时成功发射了学生卫星“Parus-MGTU”。 作为实验的一部分，该卫星旨在研究太阳帆的运动。 该发射装置由莫斯科鲍曼国立技术大学学生开发，可确保纳米卫星的线性轨道，为未来卫星部署提供关键要求。

Kononenko 和 Chub 太空行走的主要目标是断开“Nauka”模块的辅助辐射器回路与主模块回路的连接。 由于 9 月 XNUMX 日发生泄漏，这一行动是必要的。宇航员检查并拍摄了未密封的位置，使地球上的专家能够分析和确定泄漏源。

卫星部署后，宇航员将监督太阳帆的部署，期望调整太阳帆暴露于带电粒子的长度将有助于航天器的推力和轨道修改。

除了发射卫星外，Kononenko和Chub还在“Nauka”模块上进行了名为“Napor-MiniRSA”的雷达实验。 该实验旨在监测地球表面，以实现环境、紧急情况和自然资源管理目的。 调查由火箭航天公司“Energia”领导。

在太空行走期间，如果有额外的时间，科诺年科和丘布将更换将电缆固定在“星辰”服务舱停靠位置的固定板。 这项关键任务确保模块的正常功能和安全性。

太空行走于莫斯科时间 20:49（世界标准时间 17:49，国际标准时间 23:19）开始，小型研究舱“Poisk”舱门打开。 宇航员将在国际空间站外总共度过6小时52分钟。 这次特殊的任务标志着他们自 15 年 2023 月 XNUMX 日抵达国际空间站以来的首次太空行走，也是俄罗斯今年的第六次太空行走。 虽然丘布是第一次冒险离开国际空间站工作，但这是科诺年科的第六次太空行走。

常见问题

问：“Parus-MGTU”卫星的用途是什么？

“Parus-MGTU”卫星旨在研究太阳帆的运动，这是俄罗斯宇航员在太空行走期间进行的实验的一部分。

问：莫斯科鲍曼国立技术大学学生研发的发射装置有何意义？

发射装置确保纳米卫星的线性轨道，这对于未来的卫星部署至关重要，并防止手动分离航天器时出现潜在的偏差。

问：“Napor-MiniRSA”雷达实验的目的是什么？

“Napor-MiniRSA”雷达实验在“Nauka”模块上进行，旨在监测地球表面，以实现环境监测、应急监测和自然资源管理目的。

问：Kononenko 和 Chub 将在“Zvezda”服务舱上执行什么任务？

如果获得额外的时间，宇航员将更换将电缆固定在对接位置的固定板，以确保模块的正常功能和安全性。

问：科诺年科和丘布将在国际空间站外待多久？

宇航员在太空行走期间将在国际空间站外停留总共 6 小时 52 分钟。